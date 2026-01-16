Pereira vs Llaneros EN VIVO: siga acá y GRATIS el primer partido de la Liga Colombiana 2026

Comienza la temporada 2026 de la Liga Colombiana con el partido entre Deportivo Pereira y Llaneros, el cual se disputará HOY en el Estadio Centenario de Armenia a partir de las 6:20 de la tarde.

Es preciso recordar que el cuadro risaraldense no está jugando en su casa, el Hernán Ramírez Villegas, debido a unas adecuaciones que se están realizando. Claro está que no es el único problema del equipo, teniendo en cuenta que horas antes del compromiso, el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, advirtió que el club no podrá inscribir jugadores hasta que no se ponga al día con los temas que tiene pendientes con FIFA y la Federación.

Por otra parte, Llaneros viene con la ilusión de conseguir su primera victoria como visitante para seguir abonando terreno en la tabla del descenso y de paso soñar con una eventual clasificación a las finales del campeonato.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Pereira vs Llaneros