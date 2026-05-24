David Ospina se despidió entre lágrimas de Nacional: “Mi ciclo termina”

Atlético Nacional se clasificó a la final de la Liga colombiana luego de superar por 4-1 a Deportes Tolima en las semifinales. No obstante, más allá de la alegría de avanzar a una nueva definición, que será contra Junior, el gran protagonista de la noche fue David Ospina, quien confirmó su salida de la institución.

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Si bien se venía rumoreando su fin en el equipo Verdolaga, a muchos tomó por sorpresa la emotividad del arquero de 37 años una vez terminó el juego en el Atanasio Girardot. Ospina no contuvo las lágrimas una vez ingresó al campo su hijo, comenzó a despedirse de la afición, pues si bien el equipo avanzó a las finales, el portero se unirá a la Selección Colombia para preparar el Mundial, por lo que fue su último partido con la institución.

Ospina cierra su ciclo en Nacional, pero no se retira

En diálogo con la prensa, el arquero anunció el fin a su segunda etapa en Nacional, pero contrario a lo que muchos pensaban, no se retirará del fútbol. Estará en el Mundial con la Triccolor y luego analizará proyectos que puedan surgir.

“Ahora disfrutar. Todavía no me voy a retirar, ahora disfrutar con la selección, sabemos lo importante que va a ser esta Copa del Mundo para nosotros y esperar qué se pueda proponer en el camino, qué proyecto puede haber en el camino y ahí tomaremos la decisión”, inició diciendo.

Por su parte, mostró emotividad por su hijo Maximiliano, quien al igual que él, es hincha del conjunto Verdolaga. “Ahí estamos apoyándolo, hoy estaba demasiado triste, me decía ‘papá, no quiero que te vayas de Nacional’. Pero el ciclo mío en Nacional termina, muy agradecido con esta hinchada, esta institución, seguiré apoyando el club de mis amores y esperemos qué se viene".

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Asimismo, se mostró feliz por haber podido cumplir sus años de contrato con el equipo. “Felicidad desde el primer día. Fue la decisión más fácil de tomar, de regresar a mi casa, de poder disfrutar este momento, de disfrutar lo que se vive en el Atanasio, que mi familia conociera la pasión acá, porque mis hijos no habían vivido acá”.

Finalmente, destacó las cosas que se vienen haciendo en la institución y reveló cuál será el recuerdo con el que se irá. “Es una institución que quiere hacer las cosas bien, que quiere mejorar. Cuando llegué a Nacional de nuevo, la infraestructura que tienen, la organización que tiene, eso me llevo desde que salí en 2008, me llevo la mejoría del club”.

Ospina y su segundo ciclo en Nacional

Ospina regresó al club a mediados de 2024, luego de quedar como agente libre tras su paso por Al Nassr de Arabia Saudita. Disputó 77 partidos en su segundo paso por la institución y logró los tres títulos nacionales: Liga colombiana (2024-II), Copa Colombia (2024, 2025) y Superliga (2025).

En total con Nacional, contando su primer ciclo desde sus inicios hasta mediados de 2008, y este segundo paso, disputó un total de 89 partidos, con un saldo de 3 ligas, 2 copas y 1 Superliga.