Reclasificación de Liga colombiana: así quedó tras pase a la final de Nacional y Junior

Quedó definida la gran final de la Liga colombiana. Nacional y Junior jugarán por la estrella de mitad de año, luego de dejar en el camino a Tolima y Santa Fe, respectivamente. Esta será la cuarta definición entre verdolagas y tiburores, de las cuales en las tres anteriores ha habido dos victorias para los antioqueños.

Nacional vs Junior, la gran final de la Liga colombiana: fechas estimadas y dónde termina

Nacional 3-1 Tolima

El conjunto paisa inició ganando al minuto 53 gracias a una anotación de Jorman Campuzano. Luego fue Andrés Román el que marcó al 71′ y Edwin Cardona hizo lo propio, con un tiro libre, al 77. Tres minutos más tarde descontó Adrián Parra para el 3-1 final. El global fue 4-1 y con ello la posibilidad de disputar la estrella número 19.

Junior 0-0 Santa Fe

Terminó sin goles el partido de vuelta en Barranquilla, luego del 1-1 en el juego de ida. Pero hubo definición por penales y terminó 5-4 a favor de los barranquilleros, pues Hugo Rodallega estrelló contra el palo su lanzamiento y luego Teófilo Gutiérrez sentenció la serie.

Tabla de la reclasificación 2026

Partiendo de la tabla de reclasificación, que incluye los juegos del todos contra todos y los de la fase final, Nacional por ser el mejor equipo, cerrará la serie en calidad de local en el Atanasio.

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Vale la pena mencionar que esta clasificación es la que establece algunos cupos a torneos internacionales a final de año.