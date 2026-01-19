Liga Colombiana

🔴 En vivo: Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas: Siga acá el regreso del Motilón a la A

Desde el estadio General Santander, los nortesantandereanos debutan en la Liga tras más de cinco años ausentes.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Caracol Radio
