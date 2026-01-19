🔴 En vivo: Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas: Siga acá el regreso del Motilón a la A

<b>El estadio General Santander</b> volverá a vivir una noche especial. <b>Cúcuta Deportivo</b> debutará en la primera fecha de la Liga enfrentando a <b>Once Caldas</b>, en lo que representa su <b>regreso oficial a la Primera División luego de casi cinco años de ausencia</b> y una de las crisis institucionales más profundas del fútbol colombiano.<b>El Cúcuta Deportivo</b> tocó fondo en <b>octubre de 2020</b>, cuando el Ministerio del Deporte le suspendió el reconocimiento deportivo por deudas laborales y parafiscales, situación que derivó en la orden de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades y, días después, en su desafiliación de la Dimayor; su último partido antes de desaparecer del mapa competitivo fue<b> la derrota 2-1 ante Águilas Doradas. </b>Tras más de un año fuera del fútbol profesional, el club inició su reconstrucción y <b>en abril de 2022 fue readmitido para competir en la Segunda División</b>, con apoyo institucional y gubernamental, regresando oficialmente a la competencia en julio de ese año y recuperando de manera progresiva su identidad y el respaldo de su hinchada en el General Santander.Ahora, como recién ascendido, <b>el Cúcuta</b> inicia una nueva etapa en Primera con ilusión renovada. Para este debut fueron convocados varios de sus n<b>uevos fichajes: Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Leider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández, Víctor Mejía y Brayan Montaño</b>, nombres que buscarán aportar equilibrio y competitividad en un partido que promete intensidad.<b>Once Caldas</b>, por su parte, llega con una nómina renovada. El conjunto de <b>Manizales</b> dio salida a jugadores como <b>Andrés Ibargüen, Luis Palacios, Mateo García y Alejandro García</b>. Entre los refuerzos se destacan <b>Yeferson Rodallega, Jaime Alvarado y Andrés Felipe Roa</b>, aunque para este compromiso solo fue convocado Alvarado. En el inicio de liga, las miradas estarán puestas en <b>Dayro Moreno, referente ofensivo, y en Michael Barrios</b>, llamados a ser las principales cartas del <b>‘Blanco Blanco’</b>.Será un duelo atractivo entre historia, reconstrucción y ambición. Para Cúcuta Deportivo, no es solo un partido: es el símbolo de haber sobrevivido, levantarse y volver a donde siempre quiso estar.