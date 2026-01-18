🔴EN VIVO: Santa Fe VS. Águilas Doradas: Siga el minuto a minuto del partido aquí

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con buenas sensaciones tras su actuación en la final de ida de la Superliga, donde igualó 1-1 frente a Junior en Barranquilla. Más allá del resultado, Santa Fe dejó una imagen sólida, lo que le permite encarar este debut liguero con confianza y con la intención de mantener el nivel mostrado recientemente.

Para este encuentro, el cuerpo técnico contará con Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue incluido en la convocatoria, así como con todos los nuevos refuerzos del plantel, una señal clara de que el compromiso ante Águilas Doradas será tomado con seriedad y utilizado como parte de la preparación de cara a la vuelta de la final de la Superliga, que también se disputará en El Campín.

Del lado visitante, Águilas Doradas llega a Bogotá con su nómina inicial disponible y lista para medirse ante el equipo capitalino. El conjunto antioqueño buscará competir desde el primer minuto y sumar en una plaza exigente, en lo que será su estreno en el campeonato.

Los antioqueños han incluido varios nuevos jugadores en su plantel, destacando el portero Iván Mauricio Arboleda y los volantes Bryan Ureña y Andrés Ricaurte, además del nuevo director técnico, Juan David Niño.

Siga acá el minuto a minuto del partido Santa Fe Vs. Águilas Doradas