Liga Colombiana

🔴 Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO HOY, liga colombiana: siga acá transmisión y minuto a minuto

Partidazo en el Américo Montanini para poner puntapié en el campeonato.

Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad