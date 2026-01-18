🔴 Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO HOY, liga colombiana: siga acá transmisión y minuto a minuto

<b>Atlético Bucaramanga</b> y <b>Millonarios</b> protagonizan uno de los primeros grandes partidos de la <b>Liga colombiana.</b> En el Américo Montanini ambos equipos comienzan su trayectoria en el rentado nacional, con el objetivo de instalarse en cuadrangulares.Por el lado del conjunto bumangués, el principal movimiento fue haber renovado a <b>Luciano Pons. </b>Además, llegaron <b>Brandon Caicedo, Martín Rea y Jhon Freddy Salazar.</b>Por su parte, salieron de la institución: <b>Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez</b>En Millonarios, se pueden jactar de tener de vuelta al máximo goleador en la historia de la Selección Colombia, <b>Radamel Falcao García</b>. Además, el Embajador hizo un buen mercado incorporando a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras.El más reciente duelo entre ambos equipos terminó con empate 1-1 en Bogotá. <b>El último en suelo santandereano acabó con victoria 0-2 para los capitalinos.</b>