Jaguares Vs. Deportivo Cali EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del juego de la fecha 1

Jaguares y Deportivo Cali se enfrentan en el estadio Jaraguay de Montería, a partir de las 4:10PM, en juego por la primera fecha del fútbol colombiano.

El equipo cordobés regresa a la primera división tras haber cabalgado el torneo de ascenso durante el año pasado. En el equipo celeste destacan la presencia de hombres como el portero Diego Martínez, el defensa Carlos Henao y los delanteros Wilfrido de La Rosa y Andrés Rentería.

Cali, entretanto, genera grandes expectativas entre sus aficionados. El equipo dirigido por Alberto Gamero es uno de los que mejor se ha reforzado para este campeonato.

Para su estreno liguero, el cuadro vallecaucano cuenta con hombres como el portero peruano Pedro Gallese, el volante argentino Emanuel Reynoso y el delantero argentino Juan Ignacio Dinneno.

El equipo vallecaucano ha tomado distancia en la lucha por conservar la categoría; no obstante, no puede dar ventajas, ubicándose en el puesto 16 con promedio de 1.06; Jaguares empieza a construir su promedio desde ceros.

