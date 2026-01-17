Fortaleza vs. Alianza EN VIVO: Siga acá la primera fecha de la Liga colombiana 2026
Los amix tendrán su primer encuentro de la liga colombiana en condición de local.
Comienza la Liga colombiana 2026 para Fortaleza enfrentando a Alianza, que se disputará HOY en el Estadio Metropolitano de Techo a las 8:30 de la noche.
Será la novena vez que se enfrentan ambos equipos por Liga, pero su cuarta vez que se encuentran desde que Alianza cambió a su nuevo nombre a ‘Alianza Valledupar’, dejando el tradicional Alianza Petrolera.