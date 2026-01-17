Fortaleza vs. Alianza EN VIVO: Siga acá la primera fecha de la Liga colombiana 2026

Comienza la Liga colombiana 2026 para Fortaleza enfrentando a Alianza, que se disputará HOY en el Estadio Metropolitano de Techo a las 8:30 de la noche.

Será la novena vez que se enfrentan ambos equipos por Liga, pero su cuarta vez que se encuentran desde que Alianza cambió a su nuevo nombre a ‘Alianza Valledupar’, dejando el tradicional Alianza Petrolera.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Fortaleza vs. Alianza