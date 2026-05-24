“Tenemos hambre de devorar y quedarnos con el bicampeonato”: Teófilo tras la victoria de Junior

La clasificación de Junior de Barranquilla a una nueva final del fútbol colombiano dejó emociones, autocrítica y mensajes de ambición en la rueda de prensa posterior a la victoria por penales ante Independiente Santa Fe. El técnico Alfredo Arias y el referente Teófilo Gutiérrez analizaron la serie, destacaron el carácter del grupo y ya empezaron a palpitar la final frente a Atlético Nacional.

Teófilo, encargado de ejecutar el quinto penal de Junior, confesó que pidió asumir esa responsabilidad en la tanda definitiva. “Yo era el quinto, le pedí al profe ser el quinto al grupo. Ya teníamos claro y estábamos convencidos porque desde el año pasado venimos pateando penales”, afirmó el delantero, quien además resaltó el valor del rival. “Enfrentamos un rival digno de finales y eso tiene más valor para nosotros”.

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El atacante también explicó el significado personal de disputar otra final con el club barranquillero. “Esta es la historia de Junior. Han pasado grandes jugadores, grandes entrenadores y la filosofía desde niño Junior siempre me ha enseñado a competir sanamente y a trabajar inalcanzablemente por mis objetivos”, expresó. Además, aseguró que el equipo se fortaleció en medio de las críticas: “Este equipo siempre es resiliente y hoy demostramos categoría y buen fútbol”.

Por su parte, Alfredo Arias recordó que desde el inicio del semestre el objetivo era defender el título. “Les dije que no era normal en ninguna parte del mundo ser bicampeón, porque si no habría muchos bicampeones. Nuestra meta era llegar a la final y ojalá coronarla”, señaló el entrenador uruguayo.

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El técnico fue enfático en asegurar que Junior mereció avanzar en la serie. “Esta serie termina en penales, pero sin ninguna duda si había un ganador, se lo merecían nuestros jugadores que buscaron el triunfo en los dos partidos”, comentó. Arias también destacó la dificultad del rival: “Santa Fe es durísimo, no se rinde nunca y eso enaltece nuestra victoria”.

Sobre la exigencia del calendario, Arias dejó claro que el equipo seguirá peleando tanto en el torneo local como en el plano internacional. “Vamos a tratar de ser competitivos en ambos lugares porque todavía tenemos una llamita de esperanza en el sueño que era la Libertadores y que ahora puede ser la Sudamericana”, manifestó.

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Teófilo, mientras tanto, destacó el esfuerzo del plantel pese al desgaste físico. “No tenemos ayuda de nadie, nunca nos hemos quejado. Tenemos para jugar dos equipos, pero los jugadores están haciendo un desgaste enorme”, dijo el delantero, quien además elogió el liderazgo del entrenador: “Junior tiene un gran entrenador. A veces no sabemos lo que tenemos y miramos lejos”.

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando Arias defendió públicamente al defensor Peña, criticado semanas atrás. “Es un jugador de fútbol, no mató a nadie, no violó a nadie. Hoy seguramente vieron a Peña impecable como líbero del equipo”, declaró el entrenador, explicando incluso que utilizó un sistema “a la antigua” con líbero y stopper para neutralizar a Santa Fe.

Finalmente, tanto Arias como Teófilo coincidieron en que Junior llega fortalecido a la definición del campeonato. “La bondad de este grupo es la humildad, la solidaridad y la gran calidad de los jugadores”, dijo el técnico. Mientras que Teo cerró con una frase que resume el sentimiento del plantel: “Tenemos hambre de devorar y quedarnos con el bicampeonato”.