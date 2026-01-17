🔴 América vs. Internacional Bogotá EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del partido

<b>América de Cali</b> comienza su temporada 2026 contra <b>Internacional de Bogotá</b>, conocido anteriormente como La Equidad. El conjunto Escarlata empató en su más reciente amistoso con Once Caldas.En el cuadro vallecaucano llegaron: <b>Marlon Torres, Dany Rosero, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Yeison Guzmán.</b>Por su parte, dejaron la institución: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Franco Leys, Kener González, Manuel Caicedo, Eder Álvarez Balanta.En el caso de Internacional de Bogotá, se sumaron al plantel: Ricardo Valiño (DT),<b> Larry Vásquez,</b> Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez, <b>Wuilker Faríñez,</b> Joan Castro.