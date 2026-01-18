🔴EN VIVO: Deportivo Pasto VS. Medellín: Siga acá el minuto a minuto y la transmisión
El equipo nariñense estrena nuevo técnico para enfrentar a Medellín
Empieza la Liga para el Deportivo Pasto en condición de local recibiendo al Independiente Medellín. Jonathan Risueño estará en el banquillo y tendrá como objetivo sumar puntos de forma constante para evitar meterse en zona de descenso. El semestre pasado sufrió de escasez en el todos contra todos por no tener un buen rendimiento, quedando en la casilla 17 con 19 puntos.
La dirigencia del Poderoso le ha brindado la confianza al entrenador Alejandro Restrepo para que continúe en el banquillo a pesar de que perdió la Copa Colombia. A principios de pretemporada anunciaron los tres refuerzos: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta y Salvador Ichazo. Los jugadores que salieron del DIM fueron: Jarlan Barrera, Fáiner Torijano, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega y Ménder García.
Por parte del conjunto volcánico, no solo trajo nuevo cuerpo técnico, sino que hizo una reestructuración considerable, sacando a 17 jugadores: Víctor Andrés Cabezas, Diego Martínez, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez,
Con la salida de esos jugadores se incorporaron a la plantilla: Andrey Estupiñan, Matias Pisano, Wilson Morelos, Joider Micolta, Enrique Serje, Fainer Torijano, Mateo Garavito, Harrinson Mancilla, Mayer Gil, Geovanny Banguera, Diego Chávez, Edwin Velasco, Santiago Jiménez, Jonathan Pelaza, Santiago Córdoba, Yéiler Goez.