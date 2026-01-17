Tabla del descenso en Colombia 2026: así quedó el Pereira con su derrota frente a Llaneros / Colprensa

La temporada 2026 de la Liga Colombiana inició este viernes 16 de enero y se extenderá hasta el próximo lunes 19 del mismo mes. Se trata de una jornada plagada de partidos llamativos, que tendrán mucho que ver en la tabla del descenso.

Es preciso recordar que para este año ascendieron tanto Cúcuta Deportivo como Jaguares de Córdoba, equipos que inician el conteo de su promedio en ceros; mientras que otros clubes, como Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali se encuentran luchando para alejarse lo más posible de zona roja.

Repase a continuación los partidos que movieron la tabla del descenso en esta primera fecha de la Liga.

Pereira 0-2 Llaneros

La fecha empezó en el Centenario de Armenia con el polémico duelo entre Deportivo Pereira y Llaneros, el cual terminó en favor del visitante por 0-2 con anotaciones de Daniel Mantilla y Jhon Vásquez.

La primera acción discutida del encuentro se produjo a los 18′, cuando a Juan Loaiza se le invalidó una acción clara de gol por una mano en ataque; posteriormente, al 45+7′, Gustavo Torres dejó al Pereira con 10 hombres tras una infracción, para muchos exagerada, que exigió la revisión en el VAR; finalmente, al minuto 60, una discutida mano de Santiago Aguilar en el área risaraldense terminó con el segundo y definitivo tanto de Llaneros.

Así está la tabla del descenso en Colombia