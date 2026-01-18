🔴EN VIVO: Junior VS. Tolima: Siga el minuto a minuto del partidazo por la fecha 1

Junior y Deportes Tolima se enfrentan en el inicio de la Liga 2026-I, en un partido que marcará el primer reto del semestre para ambos equipos. El Metropolitano de Barranquilla será el escenario de este estreno liguero, con el conjunto pijao visitando a un Junior que buscará comenzar con pie derecho ante su gente.

El encuentro resulta llamativo por los antecedentes recientes entre ambos clubes, ya que no hace mucho se enfrentaron en una final de Liga. Sin darle mayor peso a ese antecedente, el duelo despierta expectativa por la posibilidad de una revancha para Tolima o de una nueva victoria del Junior frente a un rival que siempre le plantea partidos exigentes.

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega tras igualar 1-1 con Independiente Santa Fe en la final de ida de la Superliga. Para este compromiso, el cuerpo técnico espera ajustar algunos aspectos vistos en ese empate, con el objetivo de mostrar una mejor versión en el debut del campeonato.

En cuanto a la nómina, Junior no podrá contar con Guillermo Paiva, quien cumplirá la primera de dos fechas de sanción tras la expulsión en la final. El delantero, sin embargo, estará disponible para el partido de vuelta de la Superliga, que se disputará en Bogotá después de este compromiso por Liga.

Dentro de la convocatoria del conjunto barranquillero, se destacan las apariciones de los nuevos fichajes. Cristian Barrios figura como una de las principales novedades, mientras que la inclusión de Luis Muriel, tras las recientes declaraciones del entrenador, aparece como la gran sorpresa de la lista.

Por el lado de Deportes Tolima, el equipo de Lucas González inicia el torneo con caras nuevas como Elan Ricardo, Jan Angulo, Kelvin Flores, Edwar López y Luis Sandoval, quienes ya hacen parte de la convocatoria para visitar el Metropolitano.

En contraste, el conjunto pijao no contará con varios jugadores que ya no hacen parte de la institución. Cristopher Fiermarin, Samuel Velásquez, Jáder Quiñones, Kevin Pérez, Bruno Larregui, Jeison Mena y Marlon Torres dejaron el club.

Este es el grupo de viajeros para afrontar la primera fecha de la Liga BetPlay ante @JuniorClubSA . Domingo 6:20 PM.



La TRIBU está en Barranquilla 🔥🏹



VAMOS TOLIMA, TODOS JUNTOS SIEMPRE. pic.twitter.com/q7lkQLOM2t — Club Deportes Tolima (@cdtolima) January 17, 2026

Siga acá el minuto a minuto de la transmisión: