Tabla de reclasificación HOY en Colombia: así está la lucha por cupos a Libertadores y Sudamericana

Ya comenzó la segunda fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. En los primeros duelos de la jornada, Independiente Santa Fe goleó a Fortaleza en El Campín, mientras que Deportes Tolima empató en un duelo sin emociones con Atlético Bucaramanga en el Manuel Murillo Toro.

Estos resultados no solo inciden directamente en la tabla del Grupo B, sino que también lo hacen en la reclasificación. Justamente, dicho escalafón posiciona a los equipos según el número de puntos acumulados en el año y a partir de allí brinda los cupos a torneos internacionales del 2026.

Así las cosas, los clubes ubicados en los dos primeros puestos van a la fase previa de la Copa Libertadores, mientras que los tres siguientes avanzan a la Copa Sudamericana. Claro está que en caso de haber un campeón semestral o de Copa Colombia en estos lugares, el cupo se traslada al siguiente equipo en la tabla.

Basado en lo anterior, Santa Fe no cuenta en la reclasificación del 2025, debido a que fue campeón del Torneo Apertura y por tal motivo ya tiene tiquete a la fase de grupos de la Libertadores.

Tabla de reclasificación HOY en Colombia

Pos. Club Puntos Competencia 1 Medellín 87 Copa Libertadores (fase previa) 2 Tolima 86 Copa Libertadores (fase previa) 3 Nacional 83 Copa Sudamericana (fase previa) 4 Santa Fe 83 Copa Libertadores (fase de grupos) 5 América 77 Copa Sudamericana (fase previa) 6 Junior 76 Copa Sudamericana (fase previa) 7 Millonarios 73 - 8 Bucaramanga 70 - 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58 -

¿Cómo quedarían los cupos internacionales para el 2026?

Independiente Medellín y Deportes Tolima se quedarían con los cupos a fase previa de la Copa Libertadores 2026. El Poderoso suma 87 puntos, mientras que el Pijao tiene 86. Por otro lado, Independiente Santa Fe y el que sea campeón del segundo semestre irán directamente a fase de grupos.

Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla se quedarían con los cupos rumbo a la Copa Sudamericana 2026. El verde cuenta con 83 unidades, los escarlatas acumulan 77 y el Tiburón 76.

