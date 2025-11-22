Liga Colombiana 2026: fecha en que iniciará y el sorpresivo formato que tendría por el Mundial / Colprensa

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló en Caracol Deportes Sábado sobre las novedades que tendría la Liga Colombiana para el próximo año, recordando que el calendario se apretará por la disputa del Mundial 2026.

El dirigente comentó que entre el 10 y 11 de diciembre se llevará la Asamblea de Dimayor con el objetivo de “tomar decisiones respecto a algunas novedades en los torneos locales”, entre ellas el formato de la Liga 2026.

Fecha en que iniciará la Liga Colombiana 2026

En primera instancia, Carlos Mario Zuluaga reveló que la Liga Colombiana 2026-I debe comenzar la semana del 15 de enero, debido a que es año de Mundial y el campeón semestral debe quedar definido lo antes posible.

"Mandamos un comunicado a las alcaldías, a los clubes y esperamos que nos digan exactamente la programación de eventos para el próximo año, porque en la Asamblea esperamos hacer el sorteo del campeonato y fijar fechas, porque es año de Mundial y el 15 de enero debe estar empezando la Liga“, sentenció.

Sorpresivo formato que tendría la Liga Colombiana por el Mundial 2026

Por otro lado, Carlos Mario Zuluaga sentenció que ante la necesidad de agilizar el primer semestre de la Liga Colombiana, se tiene pensado cambiar el formato del certamen y así se propondrá en la Asamblea de Dimayor. En este orden de ideas, la idea es no jugar la fecha de clásicos y en las finales cambiar los cuadrangulares por los play-offs (partidos directos de ida y vuelta).

Es preciso recordar que en 2018 y 2014 se empleó este tipo de definiciones con cuartos de final, semifinal y final. Así fue el listado de campeones:

2014-I: Atlético Nacional.

2018-I: Deportes Tolima.

2018-II: Junior de Barranquilla.

Asimismo, Zuluaga reveló que se mantiene en pie la propuesta de cambiar el número de equipos en primera división, es decir pasar de los 20 actuales a 18.

Más declaraciones de Carlos Mario Zuluaga sobre el fútbol colombiano

Capacitaciones a los árbitros en Colombia: En este momento tenemos un ciclo en el que capacitamos a todos los árbitros en Colombia y se adelante en la Federación acá en Bogotá. Es un ciclo de 2 meses y esperamos prepararlos en el sistema VAR, que es el que más nos preocupa actualmente. Constantemente se trabaja en capacitación. El paso a dar es que hay que profesionalizar el arbitraje en Colombia.

Cambios en torneos nacionales: Tomamos la decisión de que el próximo año el Federativo Sub-20 será Sub-19 y haremos un torneo Sub-21, que es importante porque hay jugadores perdiéndose a los 20 años. La C será una realidad cuando tengamos una Primera B sostenible económicamente. Trabajamos en ello para que tenga un soporte económico mucho más fuerte, para conseguir buenas nóminas y mejores condiciones. Cuando lo tengamos, nos enfocaremos en la Primera C.

Cambio de dueño en el Deportivo Pereira: El reglamento dice que el cambio debe ser aprobado por la Asamblea, porque toca hacer una debida diligencia que nos dé tranquilidad respecto a los nuevos propietarios. Hoy no sabemos quiénes son los nuevos propietarios, lo miraremos en detalle, haremos los estudios y se llevará a la Asamblea para ser aprobado.