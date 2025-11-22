🔴 Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO: siga GRATIS la final de la Copa Sudamericana 2025

Lanús se enfrenta con Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay.

Es preciso mencionar que por segunda vez consecutiva el campeonato tendrá nuevamente una final entre equipos de Argentina y Brasil, lo que significa que ambos países tienen fuerte presencia en el certamen.

Le puede interesar: River Plate, sin uno de los colombianos, para el duelo clave ante Vélez por Liga Argentina

Vale recordar que inicialmente el partido se iba a disputar en el estadio La Nueva Olla, pero debido al concierto de Shakira, el escenario deportivo se modificó.

Siga acá el minuto a minuto de la final de la Copa Sudamericana