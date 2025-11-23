Hugo Rodallega marcó triplete y así quedó en la tabla de goleadores de la Liga Colombiana / @SantaFe

¡Hugo Rodallega continúa intratable en el fútbol colombiano! Con un triplete, el experimentado delantero comandó la goleada de Independiente Santa Fe sobre Fortaleza en la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga 2025-II.

REVIVA ACÁ LOS TRES GOLES DE RODALLEGA EN LA VICTORIA DE SANTA FE ANTE FORTALEZA

Rodallega, de 40 años, abrió la cuenta sobre los 61 minutos de partido desde el punto penal, selló su doblete al 70′ con un bombazo de más de 35 metros y sentenció el triplete con otro penalti a los 87′.

Lo anterior, le permitió al cuadro cardenal sumar sus primeros tres puntos en esta recta final del campeonato y meterse en la lucha por el tiquete a la final del segundo semestre. En cuanto al jugador, se abre la posibilidad de pelear por el Botín de Oro, reconocimiento que se le da al goleador de cada torneo colombiano.

¿A cuántos goles llegó Rodallega en la Liga Colombiana?

Con el triplete ante Fortaleza, Hugo Rodallega suma 6 goles con Independiente Santa Fe en el segundo semestre de la Liga Colombiana 2025-II.

1 vs. Equidad

1 vs. Independiente Medellín

1 vs. Junior de Barranquilla

3 vs. Fortaleza (cuadrangulares)

Así está Rodallega en la tabla de goleadores del fútbol colombiano

Pos. Futbolista Goles Partidos Estado 1. Francisco Fydriszewski 11 16 Activo 2. Luciano Pons 11 19 Activo 3. Carlos Lucumí 10 15 Eliminado 4. Yoshan Valois 10 19 Eliminado 5. Brayan León 8 14 Activo 6. Jefry Zapata 7 17 Eliminado 7. Jairo Molina 7 19 Eliminado 8. Ricardo Márquez 7 19 Eliminado 9. Beckham Castro 7 20 Eliminado 10. Jannenson Sarmiento 7 20 Eliminado 11. Hugo Rodallega 6 14 Activo

Aunque Hugo Rodallega está lejos del top-5 de goleadores en el segundo semestre, tiene todavía cuatro partidos por delante para sumar más goles en su registro y pelearle así el Botín de Oro a los argentinos Francisco Fydriszewski (lesionado) o Luciano Pons, que suman 11 tantos.

Es preciso recordar que el delantero ha ganado en tres oportunidades el premio al goleador de la Liga. Lo hizo por primera vez con el Deportivo Cali en el Finalización 2005 (12), después con Santa Fe en el Apertura 2024 (12) y repitió con el León en el Apertura 2025 (16).