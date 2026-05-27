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27 may 2026 Actualizado 16:09

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Atlético Bucaramanga oficializó el fichaje de Pablo Peirano como su nuevo director técnico

El entrenador uruguayo tendrá su segunda experiencia en el fútbol colombiano.

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 21: Pablo Peirano head coach of Independiente Santa Fe gestures during a match between Independiente Santa Fe and Millonarios as part of Liga Betplay II at Estadio El Campin on October 21, 2023 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 21: Pablo Peirano head coach of Independiente Santa Fe gestures during a match between Independiente Santa Fe and Millonarios as part of Liga Betplay II at Estadio El Campin on October 21, 2023 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

BOGOTA, COLOMBIA - OCTOBER 21: Pablo Peirano head coach of Independiente Santa Fe gestures during a match between Independiente Santa Fe and Millonarios as part of Liga Betplay II at Estadio El Campin on October 21, 2023 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
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Atlético Bucaramanga hizo oficial la contratación del uruguayo Pablo Peirano como su nuevo director técnico. El estratega de 51 años regresará al fútbol colombiano tras lo que fue su primera experiencia en el país, como entrenador de Independiente Santa Fe.

“Hoy inicia una nueva historia para volver a Rugir” - 𝑃𝑎𝑏𝑙𝑜 𝑃𝑒𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜, anunció el club a través de sus redes sociales, junto a un video con una narración de Peirano sobre su llegada al conjunto santandereano.

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El director técnico uruguayo reemplazará en el cargo como entrenador en propiedad a Leonel Álvarez, llegando al equipo procedente de Nacional de Montevideo. Esta será su séptima experiencia como estratega.

Peirano, presente en primer título del Bucaramanga

Pablo Peirano estuvo presente en el histórico título de Atlético Bucaramanga, puesto que para ese entonces se encontraba en la otra esquina, como director técnico de Independiente Santa Fe. En aquella oportunidad, el equipo santandereano se quedó con el título en Bogotá, imponiéndose en los lanzamientos desde el punto penalti.

Además del cuadro Cardenal y Nacional de Montevideo, Peirano ha pasado por Racing Club y Danubio de su país; mientras que en el fútbol peruano estuvo a cargo de Carlos A. Manucci y del Cusco, club con el que suma su único título como director técnico, en la segunda división de dicho país.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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