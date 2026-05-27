Rodrigo Contreras confirma su continuidad en Millonarios: “Yo me quedo acá”

Millonarios cayó 1-2 ante O’Higgins en la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, resultado que lo dejó eliminado de la competencia internacional de cara al asegundo semestre del año.

El único gol del cuadro bogotano fue obra del argentino Rodrigo Contreras, quien cerró el semestre como el goleador del equipo con 14 anotaciones, cinco de ellas por la competencia internacional.

Al final del partido, el Tucu dialogó con los medios de comunicación, donde se mostró autocrítico por el semestre del club; no obstante, confirmó su continuidad en el club en el segundo semestre del año.

Sensaciones tras el partido

“Tristeza, amargura, mucho dolor, nos vamos muy dolidos, muy tristes, porque no cumplimos el objetivo que era pasar a la siguiente ronda. Nos vamos con mucha tristeza y mucha amargura”.

Mensaje para el hincha

“Pedirle perdón, qué le vamos a hacer, ellos son los que pagan abonos, los que sacrifican todo para venir a vernos y hoy teníamos para darle una alegría, no lo hicimos, con justa razón nos silbaron y nos insultaron”.

¿A qué se debe el mal semestre?

“Es algo del día a día, hay que bancar las críticas, hay muchas cosas para mejorar en este club, que si no se mejora es por algo que no pasamos en ninguna de las Copas”.

¿Falta de jerarquía?

“Es un conjunto de muchas cosas, cuando uno queda afuera de dos torneos, tanto local como de Copa, es un conjunto de muchas cosas que tenemos que hacer un análisis tanto los jugadores como el club. Tenemos que poner la cara y aceptar las críticas que son con justa razón. Hay que mejorar muchas cosas para que Millonarios empiece a competir”.

¿Se queda en Millonarios?

“Sí, yo me quedó acá, tengo contrato hasta diciembre, no me he sentado a hablar con el club todavía, el club tiene que tomar decisiones qué es lo que quiere. Yo estoy contento acá, la gente a pesar de lo de hoy, que es muy normal la calentura, siempre me ha dado mucho cariño, me ha tratado muy bien, así que veremos qué pasa cuando el club decida qué quiere hacer”.

Rodrigo Contreras cerró su primer semestre en Millonarios con un saldo de 14 goles marcados en 25 partidos disputados. El Tucu sumó un total de 1916 minutos con el club.