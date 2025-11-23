Presidente de Dimayor aclara: ¿Es real la propuesta para tener tres campeones al año en Colombia? / Colprensa

¡Polémica en el fútbol colombiano! Luego de que en Argentina se tomara la decisión de declarar campeón al líder de la tabla anual del año, versiones de prensa apuntaron a que lo mismo podría ocurrir en el país para la temporada 2026.

Según explicó el periodista Diego Rueda, existe la posibilidad de que Dimayor cambie el reglamento del próximo año con el objetivo de declarar tres campeones y no los dos semestrales, como ha ocurrido desde 2002 con la implementación de los torneos cortos.

En este orden de ideas, los títulos irían para los vencedores de cada semestre y el que termine en el primer lugar de la reclasificación.

¿Es real la propuesta para tener tres campeones al año en Colombia?

Al respecto habló Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en Caracol Deportes Sábado. El dirigente confirmó haber escuchado el rumor, pero comentó que dicha idea de momento no se ha planteado en la Asamblea de Clubes.

Ahora bien, Zuluaga confesó que en caso de que un equipo decida plantear dicha posibilidad, la misma será llevada a votación para decidir si se lleva a cabo o no.

"Para nosotros fue una novedad lo que pasó en Argentina, pero no se ha llevado esa idea a la Asamblea, ningún club lo ha llevado como propuesta. En caso de llevarlo, la Asamblea será quien tome la decisión", comentó el dirigente.

Si se aplicara esta normativa en la temporada actual, Independiente Medellín estaría quedándose con la tercera estrella del año, al ubicarse en la primera posición de la tabla de reclasificación con 87 puntos.

Incluso, trasladando dicha normativa a los últimos cinco años, los campeones serían los siguientes:

2020: Independiente Santa Fe con 50 puntos.

Independiente Santa Fe con 50 puntos. 2021: Deportes Tolima con 90 puntos.

Deportes Tolima con 90 puntos. 2022: Millonarios con 91 puntos.

Millonarios con 91 puntos. 2023: Águilas Doradas con 93 puntos.

Águilas Doradas con 93 puntos. 2024: Deportes Tolima con 93 puntos.

