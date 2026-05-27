Falcao quiere quedarse en Millonarios: “Tengo el respaldo de mi familia, estamos muy a gusto acá”

Falcao García, capitán y referente del actual plantel de Millonarios, se refirió a la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana a manos de O’Higgins, tras caer 1-2 en la última fecha del Grupo C en el estadio El Campín.

El Tigre también se refirió a su futuro inmediato, dejando en claro que su deseo es continuar en el equipo; no obstante, es una decisión que no dependerá exclusivamente de él o de Millonarios y deberán trabajar para “buscar soluciones”.

Balance del partido

“No alcanzó. La primera parte, quizás nos faltó esa velocidad y esa intensidad para arrinconarlos, porque ellos aun, si sacamos los goles, no había hecho nada. En los goles quizás nos equivocamos nosotros, fueron efectivos, pero tampoco habían hecho mucho para ganar el partido. A nosotros nos faltó esa decisión y esa convicción para salir a ganarlo, en la segunda parte lo tuvimos, pero no alcanzó, finalmente no logramos remontar y comprendo totalmente la decepción. Quizás los chinos que llegaron este año, no entienden la dimensión de por qué el enojo, los que venimos de años anteriores comprendemos a la gente y tienen razón, hay que hacer autocrítica y no podemos hacer más que reconocer que nos equivocamos”.

¿Cuáles son las razones del fracaso en Liga y Sudamericana?

“Teníamos los resultados que se nos dieron a nosotros, que dependíamos de nosotros y no logramos hacerlo, no pudimos hacer la tarea como se debía y nada, quizás el año pasado también nos pasó algo muy similar. Hay que examinar, hacer una autocrítica, porque los principales responsables somos los jugadores. Quizás los chicos de este año entienden muy poco el por qué la gente está acumulando tanto enojo, ellos quizás no son tan responsables como los que venimos de años anteriores, pero yo les explicaba que la gente viene con estas decepciones desde el año pasado”.

¿Hay posibilidad de que se quede?

“En el momento podría ser el último (partido con Millonarios), pero no sabemos, hay que esperar e intentar. Por parte mía y de mi familia estamos con las ganas de buscar soluciones y como dije el domingo, no depende nosotros”.

¿Quiere seguir en Millonarios?

“Por ese lado, sí. Mi esposa misma, ahora que tuve la oportunidad de poder hablar con ella, tengo el respaldo y el apoyo de la familia, no depende ni de Millonarios ni de mí, hay que buscar soluciones, después, si se logra, bien, si no, no sabemos, hay que esperar, no hay que apresurarse”.

¿En su cabeza está retirarse del fútbol?

“No, no quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá, ellos están muy felices, esperar. No hay que adelantarse, ni apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se comenzará a trabajar a ver si es viable o no”.