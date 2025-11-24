Medellín vs. Atlético Nacional: así queda la tabla del Grupo A con el empate en el clásico / Colprensa

La segunda jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano continuó este domingo 23 de noviembre con los partidos correspondientes al Grupo A: el clásico antioqueño Independiente Medellín vs. Atlético Nacional y el partidazo América de Cali vs. Junior de Barranquilla.

Medellín - Atlético Nacional

La fecha en este grupo abrió con el imperdible duelo antioqueño. Ahora bien, la emoción se quedó en la previa, teniendo en cuenta que ambos equipos no se hicieron daño y terminaron protagonizando un opaco empate a cero (0-0).

A diferencia de lo visto en clásicos pasados, en este se pegó más de lo que se jugó. Claro está que el Medellín, aprovechando su condición de local, tuvo un poco más de presencia ofensiva con Brayan León y Léider Berrío como figuras, pero ambos fallaron en la definición.

América vs. Junior

Fecha: 23 de noviembre

Hora: 8 de la noche

Estadio: Pascual Guerrero

Tabla de posiciones del Grupo A en Liga Colombiana

Pos. Equipo Puntos Diferencia Partidos 1. Nacional 4 +1 2 2. Junior 3 +1 1 3. Medellín 1 -1 2 4. América 0 -1 1

*En caso de igualdad de puntos, Independiente Medellín siempre se impondrá gracias al “punto invisible”, la ventaja deportiva que tuvo por haber sido líder en el todos contra todos.

Tercera fecha del Grupo A en los cuadrangulares de Liga Colombiana

Nacional vs. Junior - miércoles 26 de noviembre (8:30 PM)

- miércoles 26 de noviembre (8:30 PM) América vs. Medellín - jueves 27 de noviembre (7:30 PM)

