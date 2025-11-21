Teófilo Gutiérrez eligió su ‘9′ favorito para la Selección Colombia: ¿Estará en el Mundial?

Jhon Jader Durán no fue convocado a la Selección Colombia para la reciente fecha FIFA. El delantero antioqueño no ha visto acción con el combinado nacional desde el mes de marzo, cuando fue desconvocado por una lesión muscular en su espalda y por un presunto disgusto con el entrenador en los camerinos.

Aunque Néstor Lorenzo recalcó en varias ocasiones que esto no sucedió. Tras el partido en el que Colombia cayó 1-0 en el Metropolitano ante Ecuador, el jugador no ha vuelto a tener minutos, aunque en las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección, tuvo varios encuentros clave para la clasificación.

Lea también: Néstor Lorenzo explicó por qué Jhon Jader Durán no ha vuelto a ser convocado a la Selección Colombia

Lo que también mantuvo al joven delantero lejos de las canchas fue la lesión que sufrió con su equipo Fenerbahçe, esto lo llevó a estar dos meses en periodo de recuperación, por lo que recientemente ha sumado pocos minutos.

Uno de los referentes de la Selección, que cuenta con una larga trayectoria en grandes clubes, ha salido a llenarlo de elogios en charla con Control Dirigido TV: "Jhon Jader Durán es uno de los mejores ‘9’ que tiene Colombia”, comentó Teófilo Gutiérrez.

El delantero del Junior de Barranquilla, además, añadió desde su propia experiencia, “en los clubes me peleaba, pero era número ‘1’ en la convocatoria, me llamaba el técnico y me decía “tranquilo que vas a venir”. En la Selección me ponía la amarilla y me transformaba”.

Le podría interesar: Jhon Jader Durán habría pedido no ser convocado a Selección Colombia para esta fecha FIFA: la razón

Continuando con la charla y manera de broma, Teo finalizó, “Ese ‘pelao’ ya sabe que no puede ‘dar más papaya’ pero es un gran jugador. Juega en Europa, hay que meterle dos trancazos y ya, ja. Es su personalidad, ya dijo que se cree el mejor del mundo, capaz otro no lo dicen", agregó.