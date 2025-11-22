Santa Fe vs Fortaleza: tabla de posiciones del Grupo B en Liga Colombiana, tras el triunfo del León / Colprensa

¡Comenzó la segunda jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano! Este sábado 22 de noviembre tuvo acción el Grupo B: Independiente Santa Fe recibió Fortaleza en el Estadio El Campín, mientras que Deportes Tolima hizo lo propio ante Atlético Bucaramanga en el Manuel Murillo Toro.

Santa Fe 3-0 Fortaleza

La jornada inició en la capital del país con el heroico triunfo de Independiente Santa Fe sobre Fortaleza por 3-0. Fue un duelo colmado de emociones para la hinchada cardenal, desde la expulsión de Elvis Perlaza hasta la presencia goleadora de Hugo Rodallega.

El segundo tiempo llegó con desazón santafereña, teniendo en cuenta que Perlaza se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Ahora bien, esto poco influyó en el León que salió adelante con un triplete de Rodallega (61′, 70′, 88′).

Tolima vs. Bucaramanga

Fecha: sábado 22 de noviembre

Hora: 7:30 de la noche

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Tabla de posiciones del Grupo B en Liga Colombiana

Pos. Equipo Puntos Diferencia Partidos 1. Deportes Tolima* 3 +2 1 2. Santa Fe 3 +1 2 3. Atlético Bucaramanga 3 +1 1 4. Fortaleza 0 -4 2

*Deportes Tolima gana la posición en caso de igualdad, gracias al “punto invisible” obtenido por ser segundo en la primera fase de la Liga Colombiana

Tercera fecha del Grupo B en los cuadrangulares de Liga Colombiana

Santa Fe vs. Tolima - martes 25 de noviembre (7:30 PM)

- martes 25 de noviembre (7:30 PM) Bucaramanga vs. Fortaleza - miércoles 26 de noviembre (6:30 PM)

