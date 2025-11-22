Clásico paisa entre Nacional y Medellín en los cuadrangulares de la Liga Colombiana: cómo seguir

Nacional jugará ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el partido de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El clásico paisa se dará en la finales de esta campeonato y también estarán disputando e título de la Copa Colombia.

El equipo de Diego Arias, llega a este duelo tras haberle ganado al América de Cali por la mínima diferencia, con anotación de Mateus Uribe, en la primera jornada de los cuadrangulares. Así las cosas, con esos tres puntos lidera el grupo A.

El conjunto verdolaga es uno de los mejores equipos que esta jugando en este campeonato y con una nomina exquisita, se perfila como uno de los favoritos para avanzar a la final.

Medellín por su parte, viene de caer 1-0 ante el Junior de Barranquilla en el Metropolitano, con gol de Didier Moreno. En este encuentro El Poderoso de la Montaña, sufrió varias bajas importantes en su jugadores y cuerpo técnico, complicándole el panorama en etapa semifinal del campeonato colombiano.

En el partido ante el equipo barranquillero, el entrenador del equipo Alejandro Restrepo, fue expulsado por reclamarle fuertemente al arbitro por una infracción, a esto se le suma la sanción de tres compromisos sin poder dirigir desde la línea.

En cuanto a las bajas en los jugadores, el arquero James Aguerre salió lesionado y tuvo que se sustituido por Eder Chaux, en la misma situación esta el goleador Francisco Fydriszewski, quien probablemente se perdería lo que resta de la Liga.

Hora, fecha y cómo seguir

Este nueva edición del clásico paisa, entre Nacional y Medellín se jugará el domingo 23 noviembre a partir de las 5:45 p.m. (hora Colombia), el compromiso lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y a través del minuto a minuto de la pagina web.