🔴EN VIVO | Tolima vs. Bucaramanga por la fecha 2 de los cuadrangulares: siga acá el partidazo

El duelo entre <b>Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga</b> cerrará la jornada sabatina de los cuadrangulares de la Liga Colombiana, el juego tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué a partir de las 7:30 de la noche.<a href="https://caracol.com.co/2025/11/19/tabla-de-reclasificacion-en-colombia-asi-quedo-con-el-triunfo-de-tolima-sobre-fortaleza-en-liga/?rel=buscador_noticias" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/11/19/tabla-de-reclasificacion-en-colombia-asi-quedo-con-el-triunfo-de-tolima-sobre-fortaleza-en-liga/?rel=buscador_noticias"><b>ASÍ ESTÁ LA TABLA DE RECLASIFICACIÓN EN COLOMBIA</b></a><b>Los Pijaos derrotaron 1-0 a Fortaleza </b>en condición de visitante gracias al gol de Adrián Parra al minuto 32. Por su parte, los Leopardos vencieron por la mínima diferencia a Santa Fe en suelo santandereano.Con estos resultados,<b> Tolima lidera el Grupo B de los cuadrangulares con 3 puntos,</b> al igual que Bucaramanga. La diferencia es que los Pijaos cuentan con el punto invisible, lo que les da ventaja en la tabla.<a href="https://caracol.com.co/2025/11/19/grupo-b-de-los-cuadrangulares-asi-quedaron-las-posiciones-tras-triunfo-de-tolima-sobre-fortaleza/" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/11/19/grupo-b-de-los-cuadrangulares-asi-quedaron-las-posiciones-tras-triunfo-de-tolima-sobre-fortaleza/"><b>REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO EN LOS CUADRANGULARES</b></a>