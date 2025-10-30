“Era una locura” dijo el padre de una joven que intentó cumplir un reto ingiriendo licor

Reunida con amigos en una discoteca en el norte de Cali María José Ardila, una joven de 23 años, estaba celebrando un cumpleaños. En el sitio les ofrecieron cumplir varios retos, cada uno tenía una condición para ingerir alcohol y un premio al cumplirse.

María José casi cumple los seis retos, pero su cuerpo no resistió y se desmayó relató su padre Andrés Ardila “faltándole como tres o cinco tragos para ganarse el reto, ella se desmaya, se vomita estando desmayada y broncoaspira”.

La joven deja de respirar y tardan 17 minutos hasta llegar a urgencias del hospital donde la reaniman.

Los retos consistían en: tomare un “Cucaracho” en cinco segundos, luego, tres 3 shots en 5 segundos, tomarse una cerveza sin parar, tomarse tres shots sin las manos, beber 13 segundos de guaro sin regar nada, 8 shots diferentes con pitillo y al final se ofrece un premio de $1.500.000

“Era una locura de reto, ella lo acepta” dijo su padre, quien con tristeza manifiesta haber visto a su hija en la sala de reanimación “la veo morir a mi hija tres veces, la entuban, conservamos una pequeña esperanza que la niña iba a estar bien”.

Entre tanto, el secretario de Salud de Cali Germán Escobar dijo estar enterado de lo ocurrido según información suministrada por la institución de salud que la atendió “que la paciente ingresó en un estado crítico, de hecho ingresó sin signos vitales a la institución, se reanimó y la paciente logró salir de su estado de paro cardiorrespiratorio e ingresó a la unidad de cuidado intensivo con un pronóstico reservado”.

Sin embargo, en cuidados intensivos le indican al padre que no se va a recuperar y que va a ser desconectada.

El señor Andrés Ardila, quiere llamar la atención en varios puntos, uno de ellos es que se ha anunciado que este fin de semana el reto se va a repetir en la misma discoteca y que lugares como estos deben tener por lo menos alguien que preste los primeros auxilios “no todos los cuerpos pueden resistir eso y mi hija siendo tal vez, de mis hijas, la más fuerte, está pasando por esto y espero que no se repita en Colombia”, expresó el padre.

Lo que también llama la atención, según los testigos es que no había un paramédico o el servicio de ambulancia que pudiera hacer algo de manera inmediata, ni siquiera los propietarios o administradores del lugar se ofrecieron a llevarla “son las dos amigas quienes la bajaron para tomar un taxi, pero no paraban pensando que ella estaba era borrachísima y que no iban para un hospital”, tuvieron que esperar hasta que un amigo llegara por ellas.

El padre de María José, hace un llamado a los jóvenes y a los dueños de establecimientos para que no practiquen estos retos tan peligrosos y a las autoridades que hagan más control y que cuenten con un servicio de emergencias para estos casos.

El secretario de Salud, aseguró que se está haciendo un seguimiento al caso, al establecimiento, pero hasta el momento no se han encontrado irregularidades “sin lugar a dudas, nosotros realizamos constantemente acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos de manipulación de alimentos y bebidas. Este establecimiento ha sido sujeto de control previamente en otras oportunidades. Vamos a reforzar ese control.

Hasta ahora no tenemos ninguna información respecto a que haya incumplido alguna norma. Sin embargo, vamos a reforzar nuestras acciones en el marco de nuestra función de autoridad sanitaria”, puntualizó Escobar.

María José deja un profundo vacío en la familia, además de un bebé de 10 meses “no hay dinero que pague lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Realmente no lo acepten y antes de aceptar cualquier cosa, revisen que haya por lo menos una ambulancia o una persona que pueda prestar auxilio”, señaló el señor Andrés Ardila.

Desde la secretaría de Salud, a raíz del caso, también se hizo un llamado a la ciudadanía a un consumo moderado de alcohol y en lugares que brinden garantías de seguridad.

“También hacemos un llamado a la ciudadanía que en ese consumo de alcohol moderado se cuente con una red de apoyo, con amigos o conocidos que acompañen ese momento”, señaló el secretario, y adicionó que hay que tener presente que el alcohol es una sustancia de cuidado y que puede ser peligrosa, “incluso puede arriesgar potencialmente la vida de las personas”.

La ingesta exagerada de alcohol no solo puede llevar a una intoxicación, sino a “broncoaspiraciones lo que puede estar dentro de las hipótesis diagnósticas de este caso, también a consecuencias en la función renal, en la función hepática, es decir, las consecuencias son múltiples, por regla general causa una deshidratación importante en el cuerpo, lo cual ya en sí mismo es amenazante”, describió el secretario Germán Escobar, concluyendo que el abanico de consecuencias es amplio, incluyendo que puede ser potencialmente mortal y severo para la salud.