Estudiantes en colegio de Jamundí están afectados por brote de manos, pies y boca

Las autoridades de salud y educación de Jamundí mantienen seguimiento a un brote del virus de manos, pies y boca detectado en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Farallones, sede ubicada en el barrio Terranova.

De acuerdo con información conocida, al menos cinco menores presentan síntomas compatibles con esta enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta principalmente a niños menores de cinco años y suele manifestarse con ampollas o brotes en manos, pies, boca y otras zonas del cuerpo.

El secretario de Educación de Jamundí, Alexander Morales, confirmó que la situación fue reportada por directivos docentes y que desde el municipio se activó articulación con la Secretaría de Salud.

“Nos pusimos en coordinación con la Secretaría de Salud para generar las orientaciones frente al cuidado y la atención de estos estudiantes”, señaló el funcionario.

Según explicó, actualmente se mantienen activos los canales de comunicación con la institución educativa y ya fueron entregadas recomendaciones a padres de familia, docentes y directivos para evitar nuevos contagios.

“Hacemos un llamado a todos los padres de familia para cuando se presenten este tipo de síntomas en nuestros niños, niñas o adolescentes, tener las precauciones debidas, asistir al servicio de salud y no llevar los niños a las instituciones educativas para evitar este tipo de contagios”, agregó Morales.

“Pensé que eran picaduras”

Una de las madres contó que inicialmente creyó que los brotes eran producto de picaduras de insectos.

“Le empezó una llaguita en la boca y luego las manos y pies. Yo pensaba que era de zancudos, pero cuando le fueron apareciendo en codos, rodillas y las nalgas entonces dije que era ese brote”.

Otra madre aseguró que la situación ha sido emocionalmente difícil para toda la familia debido al aislamiento que debe mantener el menor.

“Ha sido complicado porque somos muy unidos y ahora tenemos que mantener separados a los niños. Verlo así nos afecta a todos”, expresó.

La mujer también relató que el menor presenta lesiones en manos, pies, rodillas y boca, al punto de dificultarle caminar.

Así se detectó el brote

La docente encargada del salón explicó que el primer reporte llegó el domingo, cuando una madre informó que su hija había amanecido con brotes en la piel. Posteriormente, otros padres comenzaron a reportar síntomas similares.

“El martes, mientras les explicaba a los niños qué era el virus, uno de ellos me dijo: ‘Profe, yo creo que yo tengo el virus’”, contó la profesora.

Tras identificar más casos, la institución tomó medidas preventivas como mantener a los estudiantes dentro del aula, restringir la circulación y realizar desinfección del salón.

¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca?

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral contagiosa que suele presentarse en niños pequeños. Entre los síntomas más frecuentes están:

fiebre,

llagas en la boca,

ampollas o brotes en manos y pies,

dolor al comer,

malestar general.

No existe una vacuna específica y el tratamiento suele enfocarse en aliviar los síntomas mientras el virus desaparece de manera natural.

Las autoridades recomiendan:

lavado constante de manos,

evitar compartir objetos personales,

desinfectar superficies,

y aislar a los menores con síntomas entre cinco y siete días o según indicación médica.

Por ahora, las autoridades continúan el monitoreo de la situación y reiteran que los niños con síntomas no deben asistir a clases para evitar la propagación del virus.