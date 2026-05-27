Continúa búsqueda de turista desaparecido tras el crimen de su padre en Buenaventura

Sigue la incertidumbre por el paradero de Nicolás Valencia, el joven turista de 22 años desaparecido tras los hechos violentos ocurridos en el corregimiento de La Bocana, en Buenaventura, donde fue hallado sin vida su padre, Alexander Valencia, de 44 años.

Según las investigaciones, las víctimas fueron interceptadas por hombres armados cuando se encontraban tomando fotografías en la zona. En videos que circularon posteriormente en redes sociales se observa cómo padre e hijo fueron amenazados con armas de fuego antes de desaparecer.

La Armada aseguró que mantiene las labores de búsqueda y las operaciones conjuntas para avanzar en la ubicación del joven y dar con los responsables del caso.

“Seguimos en articulación con todas las entidades, Policía, Fiscalía, Ejército y Alcaldía para ir cerrando espacios de acuerdo con la información que se ha venido recibiendo y mirar cómo logramos hallar el cuerpo de este muchacho”, señaló el Brigadier General Evert Andrés Mejía, comandante de la brigada de infantería de Marina No. 2.

Cabe recordar que por estos hechos fueron capturados alias “Cheo”, señalado cabecilla de “Los Shotas” y otros cuatro presuntos integrantes de esta estructura criminal, en medio de operativos adelantados por la Fuerza Pública en el puerto.

“La orden que tenemos es mantener toda la ofensiva contra aquellos grupos armados organizados o contra todos agentes generadores de violencia que intenten afectar contra la población civil. Necesitamos es articulación, es que la comunidad confíe en nosotros”, agregó el oficial.

Por su parte la delegación del Gobierno Nacional en la mesa sociojurídica exigió la liberación inmediata de Nicolás Valencia. Asimismo, pidió a la línea de mando de “Los Shotas” entregar a los responsables del crimen a las autoridades y tomar las medidas necesarias para evitar sucesos tan graves como los ocurridos.