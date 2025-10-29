Sindicatos en alerta por posible cambio de precio del etanol propuesto por el gobierno

Foro en defensa del empleo y el desarrollo sostenible / Foto: Cortesía Para Caracol Radio

En Cali se unieron los sindicatos relacionados con el sector de la caña, la palma y la panela, luego de que el Gobierno Nacional propusiera cambiar la fórmula para calcular el ingreso al productor (IP) de los biocombustibles.

Según las organizaciones, la modificación pondría en riesgo más de 30 mil empleos directos y los ingresos de 350 mil familias paneleras en todo el país.

¿Qué propone el Gobierno?

El Ministerio de Minas y Energía busca modernizar el esquema de precios de los biocombustibles, de modo que el valor que reciben los productores de etanol ya no se calcule con base en el azúcar nacional y los costos locales, sino en función de lo que costaría importar ese producto desde el exterior (precio internacional más transporte, aranceles y logística).

Actualmente, producir etanol en Colombia cuesta en promedio 3 dólares por galón, mientras que en Estados Unidos cuesta 1,5 dólares, debido a los subsidios y las economías de escala.

Los sindicatos temen que esta diferencia genere una caída significativa en el ingreso de los productores nacionales.

Foro en defensa del empleo y el desarrollo sostenible / Foto: Cortesía Para Caracol Radio Ampliar

Riesgo para el empleo rural

De acuerdo con la declaración conjunta de las organizaciones sindicales, la medida podría afectar la estabilidad de más de 286 mil puestos de trabajo en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda.

Además, advierten que la sobreproducción de azúcar afectaría gravemente la cadena panelera, que sustenta a más de 350 mil familias rurales.

El impacto también se extendería a cerca de 10 mil productores de palma en Santander, Cesar, Meta y Tumaco, así como al sector panelero de 22 departamentos, entre ellos Antioquia, Cundinamarca y Boyacá.

Foro en defensa del empleo y el desarrollo sostenible / Foto: Cortesía Para Caracol Radio Ampliar

“Sería un golpe durísimo para el campo”

Óscar Gutiérrez Reyes, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana, advirtió que los efectos no se limitarían al sector cañero:

“Uno de esos sectores es la panela, que de hacer lo que el gobierno quiere hacer en el tema de biocombustibles llevarían, un mamonazo durísimo”.

El dirigente explicó que la producción de azúcar está directamente relacionada con la panela: cuando cae el precio del etanol, aumenta la producción de azúcar, que puede terminar siendo usada para elaborar panela de baja calidad, afectando así a miles de familias campesinas.

Foro en defensa del empleo y el desarrollo sostenible / Foto: Cortesía Para Caracol Radio Ampliar

Preocupación por el efecto dominó

Alberto Guzmán, primer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la CGT y vicepresidente de Fedetravalle, señaló que el decreto tendría un efecto dominó sobre toda la economía agroindustrial.

“Eso tiene un efecto domino en todo el sector de la economía, azucarera y panelera, ya que al producir más azúcar se va el precio del azúcar. Los ingenios pequeños que venden azúcar y sacan mieles, se caen esos precios cayéndose la producción de panela y perjudicando a 350 mil familias a lo largo y ancho del país”.

Guzmán afirmó que el diálogo con el Gobierno continúa y que la próxima semana se reunirán con el ministro de Minas y Energía.

“Pero nosotros queremos llamar a la coherencia del Gobierno Nacional”, insistió, advirtiendo que “Estados Unidos traerá etanol de menos calidad y a precios con los que los productores colombianos no podrán competir”.

Foro en defensa del empleo y el desarrollo sostenible / Foto: Cortesía Para Caracol Radio Ampliar

“Estamos defendiendo el empleo”

Los sindicatos aseguran que su lucha no es contra las empresas, sino por el trabajo.

Alberto Guzmán enfatizó: “Nosotros como unidad sindical del sector azucarero, cañero y palmero estamos defendiendo es el empleo”.

Agregó que “como organización sindical queremos las empresas, porque sin empresa no hay trabajadores. Yo no sé cuál es la rabia que tiene el gobierno nacional con el sector azucarero”.

Transición energética en riesgo

Johnson Torres Ortiz, miembro de la Junta Nacional de Sintrainagro y del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, advirtió que la resolución también contradice los objetivos de transición energética.

“Estamos calculando que para el tema de la caña alrededor de 30 mil empleos, para el caso de la palma serían 18 mil empleos, sin contar con que se pueden quebrar los ingenios pequeños”, afirmó.

Según Torres, “si se hace esa resolución no se puede producir etanol y biodiésel nacional y dependeríamos de Estados Unidos y de Europa”.

Llamado al diálogo

Jorge Enrique Morales, presidente de la CTC Valle, insistió en la necesidad de buscar un equilibrio.

“El llamado que hacemos al gobierno nacional es que nos sentemos empresarios, representantes, los trabajadores y gobierno a mirar la mejor fórmula que lleva a establecer un precio donde no se perjudique la producción de etanol aquí en Colombia”.

El líder sindical recordó que “el biodiésel que se produce en el país es de mayor pureza y saludable para el medio ambiente que el bioetanol que entra de Estados Unidos porque es producido a base de maíz”.

Por su parte, William Romero González, secretario general de Central Alimentación y presidente nacional de Sintraimagra, pidió al Gobierno “cumplir con defender el empleo porque de llevarse a cabo el borrador de la resolución afectará directamente el trabajo de cañeros y palmeros”.