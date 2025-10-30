Nuevo paso hacia la paz urbana: Gobierno nacional y “Los Chiquillos” sellan acuerdo en Buenaventura

El Gobierno nacional y el grupo armado “Los Chiquillos” firmaron un acuerdo clave para fortalecer la paz urbana en Buenaventura.

En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico de Buenaventura, el Gobierno nacional y el grupo armado “Los Chiquillos” suscribieron un acuerdo que marca un nuevo avance en la estrategia de paz total.

El compromiso, alcanzado tras varias semanas de diálogo, busca consolidar la tranquilidad en uno de los territorios más golpeados por la violencia urbana en el Pacífico colombiano.

Entre los puntos acordados se destacan el respeto a la vida y la integridad de la población civil, la prohibición de la extorsión a quienes viven de su trabajo diario, y la adhesión a dos pactos fundamentales:

El Acuerdo para erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños en las violencias, firmado el 13 de marzo de 2025.

Y el Acuerdo de eliminación de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes.

“La paz total está avanzando en Buenaventura”: Fabio Cardozo

Durante la firma del acuerdo, el jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Fabio Cardozo, destacó el valor del diálogo como herramienta transformadora.

“Estos acuerdos ratifican la importancia del diálogo y la persistencia de la estrategia de paz urbana en Buenaventura. Aquí la paz total está avanzando con el desescalamiento de las violencias y con la suma de esfuerzos y voluntades de las instituciones del Gobierno nacional”, afirmó.

El funcionario subrayó que la construcción de paz requiere confianza, cumplimiento y articulación entre los distintos actores.

Asimismo, recordó que el acuerdo con “Los Chiquillos” se suma a los avances logrados con los grupos Shottas y Espartanos, actores claves en el contexto urbano del puerto.

Compromiso de “Los Chiquillos”

En una carta dirigida al coordinador de la delegación del Gobierno, el grupo “Los Chiquillos” formalizó su compromiso con la paz urbana y la convivencia ciudadana. En el documento, fechado el 27 de octubre de 2025, la organización expresó:

“Nos comprometemos a contribuir a la paz de Buenaventura, con una paz que respeta la palabra empeñada. Por eso, públicamente nos comprometemos a respetar la vida e integridad de toda la población civil, no extorsionar a quienes viven de su trabajo y cumplir los acuerdos suscritos en favor de la niñez y las mujeres”.

Paz construida desde los territorios

El Gobierno nacional reafirmó que la paz total se construye desde los territorios, escuchando las voces locales y priorizando el bienestar de las comunidades. Estas acciones señaló la Delegación buscan fortalecer el diálogo urbano, reducir la violencia y garantizar los derechos de la población civil, especialmente de los grupos más vulnerables.

En Buenaventura, donde históricamente la violencia ha marcado la cotidianidad, los acuerdos alcanzados representan un símbolo de esperanza y un punto de partida hacia la reconstrucción de la confianza social.