Juzgado ordena a gerente de hospital en Caldas prestar el servicio de ambulancia en la jurisdicción( AMBULANCIAS SAMU )

Manizales

El fallo lo emite el Juzgado segundo administrativo del circuito de Manizales luego de que la Alcaldía de Risaralda (Caldas) interpusiera una acción popular para definir qué entidad debía prestar el servicio de ambulancia. Alejandro Betancur es el alcalde y explica que ante los recurrentes casos de choques y colisiones en las vías del municipio, era necesario tener una ambulancia, ya que los heridos eran trasladados en cualquier vehículo al hospital.

Le puede interesar: Más de 2.000 personas en Caldas estarían afectadas por paro indefinido del Sena el próximo mes

“Se declara que el hospital incurre en violación por omisión al derecho colectivo al casero de infraestructura en servicios que garantice la salud pública y le ordena a la gerente, prestar el servicio de traslado prehospitalario de pacientes hasta dicha institución. Afortunadamente, ya hay una entidad que estará a cargo de estos traslados. Ellos (hospital) tienen habilitadas tres ambulancias”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El mandatario municipal, cuenta que estos vehículos solo son utilizados para remisiones a centros de alta complejidad, pero no atendían emergencias locales, por lo que debían trasladar a heridos y lesionados, improvisadamente, en un carro de bomberos o en vehículos particulares.

Le puede interesar: Otro dispensario de medicinas para usuarios de Nueva EPS en Caldas, había retrasos en entregas

“Se ha incrementado el índice de accidentalidad, bomberos hacía la primera atención y nos tocaba acudir a servicios particulares o personas que nos podían ayudar, incluso desde la administración municipal nos tocó hacer algunos traslados con vehículos adscritos a la alcaldía”, señala Betancur.

A partir de hoy y durante un mes, se conformará un comité que lo integrará la juez, la alcaldía, la personería y la DTSC para ejecutar las gestiones de autorización ante esta última entidad para que las ambulancias entren en operación. Actualmente, el hospital dispone de tres ambulancias y solo eran utilizadas para remisiones a centros de alta complejidad.