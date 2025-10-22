Impuesto del 40%: ¿Cuánto más costará una botella de licor en Colombia?

Las principales empresas licoreras del país, junto con las multinacionales del sector, expresaron su preocupación frente al proyecto de reforma tributaria que propone elevar los impuestos a las bebidas alcohólicas. Aseguran que la medida podría incentivar el contrabando y reducir los ingresos que financian programas sociales y de educación.

En 6AM de Caracol Radio Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la Industria Licorera de Caldas explicó cuál sería el efecto de este impuesto en la industria.

¿Cuál es el efecto del impuesto del 40%?

El gerente asegura que si esa reforma se llegara a dar sería arruinar al sector, y no solamente para el sector, sino para la salud y la educación de los colombianos: “estamos hablando que nosotros significamos más de tres billones de pesos en impuestos que van directamente para salud y educación del país”, afirmó.

Indicó además que este impuesto y al subir los precios, lo que se hace es desestimular no el consumo, sino que estimularía el consumo de licor adulterado y proliferaría el contrabando.

Aumento de precios:

El gerente afirmó que el precio de una botella de trago estaría aumentando en $70.000, en un ejercicio práctico, habló del caso del aguardiente amarillo de Manzanares que en la actualidad está entre $48.000 y $52.000 mil pesos, se aumentaría en $70.000 pesos y eso sería desproporcional.

“No se trata solo del aumento del precio sino también que no entran los pagos a la salud y a la educación, además que nosotros como sector significamos más de 200.000 empleos en Colombia. Estamos hablando de una tradición de los colombianos, el aguardiente forma parte de la tradición de los colombianos”, comentó Diego Angelillis.

Agregó que la reforma también abre la posibilidad de que cinco puntos se devuelvan directamente a los departamentos. Pero en realidad lo que se está haciendo es un dulce envenenado porque lo que se estaría produciendo es que se consuma licor de contrabando ilegal que no paga impuesto y en realidad no disminuyan los recursos que van a las arcas de los departamentos para la educación.

En una declaración conjunta, las empresas licoreras departamentales y las multinacionales del sector, entre ellas Diageo, Pernod Ricard y Brown Forman, pidieron al Gobierno y al Congreso revisar el impacto de la reforma tributaria que plantea un incremento de hasta 40% en la carga fiscal sobre los licores destilados.