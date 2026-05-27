Palmira recibirá a las grandes figuras de la halterofilia colombiana en el Nacional de Mayores

Palmira se convertirá desde el próximo 1 de junio en la capital colombiana del levantamiento de pesas con la realización del Campeonato Nacional de Mayores y Sub-23, el evento más importante del calendario nacional de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas.

El certamen reunirá en el Pabellón Blanco de la Unidad Deportiva Ramiro Echeverry a varias de las principales figuras internacionales de la halterofilia colombiana, quienes competirán representando a sus departamentos en el primer clasificatorio rumbo a los Juegos Nacionales de Sucre y Córdoba 2027.

Entre los nombres más destacados aparecen Jeisson López, campeón mundial, recordista y subcampeón olímpico; Mari Leivis Sánchez, también medallista olímpica; además de referentes nacionales como Cristian Mosquera, Luis Javier Mosquera, Jenny Sinisterra, Jonatán Rivas, Santiago Cossio, Rafael Cerro y Hugo Montes.

La representación vallecaucana también tendrá varias de sus principales cartas con Karen Mosquera, Julieth Rodríguez, José Eber González y los hermanos Marcos y Arley Bonilla, quienes buscarán protagonismo ante una masiva participación de delegaciones de todo el país.

El campeonato servirá además como antesala del Campeonato Mundial Júnior IWF Cali 2026, que se disputará entre el 4 y el 11 de julio en el Coliseo El Pueblo y reunirá a las principales potencias mundiales de este deporte.

La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas iniciará desde esta semana el montaje técnico del escenario en Palmira, incluyendo la instalación de la plataforma oficial de competencia trasladada desde Cali, sede de las selecciones Colombia.

El evento cuenta con apoyo de la Alcaldía de Palmira, IMDER Palmira y el Ministerio del Deporte, y espera una amplia asistencia de aficionados debido al nivel de las figuras nacionales que estarán en competencia.