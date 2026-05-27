Violencia y bloqueos golpean al turismo en Buenaventura

El asesinato de Alexander Valencia, de 44 años y la posterior desaparición de su hijo Nicolás Valencia, de 22, ocurrido en el sector de La Bocana, en Buenaventura, sumado a los recientes bloqueos en la vía de acceso a la ciudad portuaria, provocó una fuerte caída en la llegada de visitantes y dejó millonarias pérdidas para el sector turístico del distrito.

Empresarios aseguraron que durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo las cancelaciones de reservas alcanzaron hasta el 95 %, afectando hoteles, agencias de viaje, restaurantes, transportadores marítimos y vendedores informales que dependen de la llegada de turistas al puerto.

Ronald Javier Ortiz, propietario de la agencia American Tours, explicó que el turismo dinamiza gran parte de la economía de Buenaventura y beneficia desde comerciantes de playa hasta operadores turísticos y hoteleros.

“Están las personas que venden las gafas, el que vende el agua pipa, la que vende las tocadas, la que vende la arrechón y el comisionista, el dueño de la lancha, las agencias de viaje, los hoteles. El turismo engrana una economía muy importante para Buenaventura, así que estos bloqueos han sido, muy perjudiciales ya que han hecho que cientos de reservas sean canceladas”, señaló.

Por su parte, Johnny Castaño, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, calificó la situación como “caótica” y afirmó que este tipo de hechos deterioran la competitividad del puerto a nivel nacional e internacional.

“La ciudad prácticamente estuvo secuestrada unos días porque no había por donde pasar absolutamente nada, incluso nos quedamos sin gas algunos días. La situación bastante complicada, pues los bloqueos nos vienen afectando enormemente; se estima más o menos en el corrido del año 100 bloqueos”, detalló Castaño.

A partir de este miércoles las autoridades locales y representantes del sector turístico sostendrán reuniones para definir estrategias que permitan recuperar la confianza de los viajeros y reactivar la economía.

Pese al panorama, hicieron un llamado a no estigmatizar a Buenaventura y continuar visitando destinos como San Cipriano, Piangüita, Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Playa Dorada, además del tradicional avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano.