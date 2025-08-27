Crisis sanitaria por colapso de rellenos: ANLA defiende nuevo proyecto para Bogotá y Cundinamarca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales advierte una “crisis estructural” en el manejo de residuos en Bogotá y Cundinamarca y respaldó la tutela que busca revivir la licencia para el relleno Praderas del Antelio, que revelamos en exclusiva en el noticiero del mediodía de Caracol Radio.

En un documento de la ANLA enviado al Consejo de Estado y conocido por Caracol Radio se advierte que el país enfrenta una crisis estructural en la disposición de residuos sólidos.

¿Qué dice el documento de la ANLA?

Explica que “los rellenos existentes, como Doña Juana y Nuevo Mondoñedo, se encuentran al límite de su capacidad operativa, próximos a agotarla.”

De manera que, si no se reactiva un proyecto como el Parque Ecológico Praderas del Antelio, la salud pública, el ambiente sano y el servicio de aseo están en riesgo inminente, según la autoridad ambiental.

“Se trata de una iniciativa de disposición final que busca mitigar el incremento sostenido en la generación de residuos”, precisa el documento enviado al alto tribunal.

La ANLA recuerda que este proyecto fue evaluado durante más de una década y superó exigentes filtros técnicos, ambientales y jurídicos.

De esta manera respalda la tutela que aceptó estudiar el Consejo de Estado, y se une a la petición para reactivar la Licencia del proyecto Praderas del Antelio que se realizaría en el municipio de Bojacá en Cundinamarca.

Coadyuvancia a la acción de tutela interpuesta por el ParqueEcológico Praderas del Antelio S.A.S E.S.P en contra de la sentencia de únicainstancia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, en el marcodel medio de control de nulidad especial ambiental de referencia 11001-03-24-000-2018-00393-00 Ampliar

