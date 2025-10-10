Cali conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con la campaña “Hablar sana”.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Salud Pública de Cali desarrolla una serie de actividades y acciones territoriales orientadas a visibilizar la importancia del cuidado emocional y psicológico en la comunidad.

Con el lema “Hablar sana”, la administración distrital busca romper el silencio frente a los problemas de salud mental, promover el diálogo abierto y fomentar la empatía y la escucha activa como herramientas de prevención.

Acciones en el territorio

Durante toda la semana, el personal de salud realizará jornadas de orientación psicológica en diferentes estaciones del MIO, acercando los servicios a los ciudadanos.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que la Línea 106 de atención en salud mental opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, con profesionales capacitados en intervención en crisis, contención emocional y orientación psicológica.

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, la ciudad ha registrado una leve disminución en los casos de suicidio en lo corrido de 2025, aunque advirtió que “cada vida cuenta y cada caso es una tragedia para la sociedad y su familia”.

Un esfuerzo por Cali

Las acciones se enmarcan en la Política Distrital de Salud Mental y en el modelo En-torno a tu salud mental, que busca impactar entornos educativos, laborales y comunitarios.

Según la Secretaría de Salud, los principales factores de riesgo identificados en la ciudad son los conflictos familiares, problemas económicos y dificultades en las relaciones de pareja.

Día Mundial de la Salud mental. Ampliar

La campaña “Hablar sana” invita a la ciudadanía a crear redes de apoyo y confianza que permitan abordar los problemas emocionales sin estigmas.

“Hablar no es un signo de debilidad, sino un acto valiente que salva vidas y ayuda a reconciliar a Cali”, puntualizó Escobar.