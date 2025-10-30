Asesinan a líder campesino Guillermo Velasco en zona rural de Palmira, Valle

Se trata de Guillermo Velasco, reconocido líder social y campesino del Valle, quien fue asesinado en la zona rural del municipio de Palmira. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, Velasco era fundador de la Asociación Agroperpetua, “desde donde impulsaba proyectos de apoyo a pequeños productores agrícolas y promovía la soberanía alimentaria en la región”.

Además, se desempeñaba como vicepresidente del acueducto comunitario del Socorro, liderando iniciativas por el acceso al agua potable como derecho fundamental. También era integrante activo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La María, donde participaba en procesos de recuperación cultural y defensa del territorio.

“En estos espacios acompañó procesos de recuperación cultural y defensa del territorio en Palmira, Valle del Cauca”, dijo Leonardo González, coordinador de Indepaz.

Según información preliminar, el crimen ocurrió en el sector de la finca La Abadía, en el corregimiento de Tenjo, donde hombres armados habrían irrumpido y se llevaron a Velasco para luego dispararle en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

La Defensoría del Pueblo había emitido previamente la Alerta Temprana 013/25, en la que advierte sobre el riesgo que enfrentan los líderes sociales en Palmira debido a la presencia de grupos armados ilegales que imponen normas y formas de gobernanza paralela. Esta alerta se suma a las AT 010/24 y AT 019/23, que también señalan el alto nivel de riesgo para defensores de derechos humanos en el país.

“La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados continúa representando un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, reiteró González.