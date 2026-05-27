Toros venció a Piratas y jugará la final de la Liga Profesional de Baloncesto ante Paisas

Toros del Valle confirmó su gran momento en la Liga Profesional de Baloncesto y aseguró su clasificación a la final del campeonato tras derrotar 91-86 a Piratas de Bogotá en el tercer juego de la semifinal disputado en la capital del país.

El equipo vallecaucano llegó a Bogotá con ventaja de 2-0 en la serie y necesitaba una victoria más para sellar su paso a la definición del título. Lo consiguió en un partido intenso y parejo, en el que reaccionó en el segundo tiempo para completar la barrida 3-0 y dejar eliminado al conjunto capitalino.

Piratas dominó gran parte del compromiso y se fue al descanso con ventaja de nueve puntos tras ganar el primer cuarto 28-21 y el segundo 21-19. Sin embargo, Toros cambió completamente el ritmo del juego en el tercer periodo, donde dobló en puntos a su rival con un contundente 32-15 que terminó inclinando la balanza.

Aunque Piratas intentó reaccionar y volvió a imponerse en el último cuarto 22-19, el equipo del Valle manejó mejor la presión en los minutos decisivos y cerró la victoria que lo instaló en una nueva final del baloncesto colombiano.

Uno de los momentos más impactantes del encuentro llegó a falta de un minuto y cuarenta segundos para el final, cuando Felipe Soler, una de las principales figuras de Piratas durante la temporada, sufrió una lesión que golpeó anímicamente al equipo bogotano en el cierre del partido.

Las grandes figuras de Toros del Valle fueron Emmanuel Payton y James Montgomery. Payton lideró la ofensiva con 29 puntos, además de cuatro rebotes y dos asistencias. Montgomery también resultó determinante con una dominante actuación de 25 puntos y 20 rebotes en la pintura.

Ahora, Toros del Valle disputará el título frente a Paisas, equipo que también avanzó con autoridad tras eliminar 3-0 a Caimanes del Llano. El conjunto antioqueño aseguró su clasificación luego de vencer 105-97 en Villavicencio, en un duelo que necesitó tiempo extra. La principal figura de Paisas en esa semifinal fue Michael Miles, quien registró 24 puntos, 10 rebotes y tres asistencias. El equipo antioqueño llega además con experiencia reciente en finales, ya que disputará su tercera serie definitiva consecutiva.

La final de la Liga Profesional de Baloncesto se jugará al mejor de cinco partidos entre el 2 y el 10 de junio. Los dos primeros encuentros se disputarán en el coliseo Evangelista Mora de Cali, el 2 y 3 de junio donde Toros del Valle tendrá la localía en el inicio de la serie; los horarios están por confirmar.

Boletería:

Localidad general: $15.000

Localidad VIP:$ 25.000