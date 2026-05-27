Ministro de Educación acusa a Alejandro Eder de frenar la Universidad de Oriente

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Ministro de Educación Daniel Rojas, a través de su cuenta de X cuestionó que no se haya entregado el lote para construir la Universidad de Oriente en Cali por parte de la alcaldía y calificó al alcalde Alejandro Eder de “mentirosito” tomando un fragmento de una entrevista en la que participó el mandatario en un canal de televisión donde se observa diciendo que el proyecto no se sacó adelante.

El ministro afirma que “La Universidad de Oriente está saliendo adelante y no se está construyendo por culpa del alcalde. El Oriente Cali está hoy ofertando educación superior gracias al Gobierno Nacional, a pesar del alcalde Alejandro Eder, que se ha opuesto, que ha saboteado el proyecto”, dice Rojas.

Según el ministro de educación el alcalde había anunciado desde noviembre que ya se había entregado el lote para construir la universidad

“El mismo Alejandro Eder dijo hace ya unos meses, 24 de noviembre, en sus redes sociales. Hacía un anuncio histórico en sus palabras, comunicándole a la ciudad caleña que ya contaba con el terreno donde se construirá la Universidad de Oriente, 59.000 m², que ya había cumplido con la entrega de lote. Mentiroso, embaucador. Hoy, 26 de mayo del 2026, las instituciones de educación superior no cuentan con el lote que usted dijo con bombos y platillos que ya había entregado”.

Actualmente la Universidad de Oriente ofrece tres programas e inició con 130 estudiantes financiados 100% por el Ministerio de Educación, se espera que en el segundo semestre del año se abran seis programas más y alcancen una cobertura de 500 estudiantes, insistió el ministro Rojas.

Asimismo, convocó a los jóvenes y la ciudadanía en Cali a movilizarse para que la alcaldía entregue el lote para construir la universidad para lo cual el Gobierno Nacional ya tiene los recursos asegurados.

La respuesta ante la acusación del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín llegó por parte de la secretaria de Educación de Cali Sara Rodas, primero afirmando que se ha trabajado de la mano con un equipo técnico del ministerio para “identificar el lote más viable para la Universidad del Oriente”.

En consecuencia, se han analizado condiciones ambientales, urbanísticas y de servicios públicos junto con Empresas Municipales de Cali EMCALI, aspectos que son necesarios para la sostenibilidad de proyecto.

“Por eso sorprende que hoy se descalifique un proceso que ha sido construido conjuntamente entre ambas entidades y acompañado por los equipos técnicos de ambas instituciones”, afirmó la secretaria de Educación Sara Rodas.

Enfatizó la funcionaria que no hay interés de confrontación política y que lo que se busca es tomar las mejores decisiones técnicas para que el proyecto sea serio, viable y sostenible.

Entre tanto, el congresista Alejandro Ocampo, quien lideró la iniciativa en el congreso de la construcción de una universidad pública en el oriente, convocó para este jueves una reunión entre el Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Cali para garantizar el avance de la obra

“Con ruido o sin ruido, con pelea o sin pelea, con discusión o sin discusión, Cali tendrá la Universidad del Oriente. Reconozco a todos los actores que han ayudado a sacar adelante este esfuerzo tan importante para la ciudad y vamos a seguir trabajando unidos para hacerlo realidad”, concluyó el representante Alejandro Ocampo.

El Gobierno Nacional ya destinó $125 mil millones de pesos para la construcción de la Universidad de Oriente. Ya se cuenta con los 850 millones de la primera fase y los $19 mil millones de los modulares y los recursos para los estudios y diseños y construcción de la fase definitiva, mencionó el ministro Daniel Rojas.