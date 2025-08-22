Alcohol y Cáncer: ¿Cuál es el riesgo del consumo de esta sustancia para la enfermedad?

Durante más de tres décadas, la evidencia científica ha confirmado que el alcohol es un carcinógeno capaz de aumentar el riesgo de al menos siete tipos de cáncer: boca, garganta, laringe, esófago, mama en mujeres, colon-recto e hígado.

Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, el mecanismo más claro radica en la descomposición del etanol en acetaldehído, una sustancia tóxica que daña el ADN y favorece mutaciones celulares.

La ‘Organización Mundial de la Salud’ y el ‘World Cancer Research Fund’ coinciden en que no existe un nivel seguro de consumo. Por otra parte, estudios de cohortes y metaanálisis, desarrollados para la investigación ‘Alcohol and cancer risk: what you need to know’, publicada en ‘Nature’ por Helen Pearson, se ha demostrado que incluso en cantidades bajas, se eleva el riesgo.

Adicionalmente, investigaciones recientes del ‘Global Cancer Update Programme’ refuerzan que los riesgos aumentan con cada copa adicional. En consecuencia, varias guías internacionales recomendaron reducir al mínimo la ingesta, ya que incluso el consumo moderado contribuye al progreso del cáncer.

¿Cuánto alcohol eleva realmente el riesgo?

Como se mencionó anteriormente, en el caso de las mujeres, medio trago diario, equivalente a 5 gramos de etanol, ya se asocia con un aumento en la probabilidad de cáncer de mama, uno de los tipos más estudiados en relación con el alcohol.

De acuerdo con datos presentados en la investigación, dos copas diarias elevan de forma notable el riesgo de desarrollar alguno de los siete cánceres.

En contraposición, en los hombres, el riesgo de por vida pasa de un 10 % en quienes no beben o consumen menos de una copa semanal a un 13 % en quienes ingieren dos copas diarias.

Asimismo, investigadores como Jürgen Rehm y Tim Naimi, citados en la investigación, señalan que además del volumen total, factores como la edad o el consumo en atracón pueden intensificar los efectos adversos. De esta forma, el consenso científico apunta a que no existe un nivel seguro de ingesta.

¿Qué dicen las guías internacionales?

El consenso científico actual sostiene que el alcohol no ofrece beneficios netos para la salud. Durante años se difundió la idea de que el consumo moderado podía proteger al corazón, pero estudios recientes, analizados en ‘Nature’, demuestran que los riesgos superan cualquier posible ventaja.

Investigadores como Tim Naimi y Nick Sheron señalan que la evidencia sobre efectos cardiovasculares positivos es débil y que, al sumar todos los daños, el balance resulta desfavorable. En 2023, Canadá actualizó sus guías nacionales sobre alcohol, destacando que no existe un nivel completamente seguro de consumo.

Según este documento, entre una y dos bebidas por semana, equivalentes a unos 27 gramos de etanol, se consideran de bajo riesgo, mientras que tres a seis copas elevan el riesgo a nivel moderado, con una probabilidad de una muerte prematura por cada cien personas expuestas; más allá de esas cantidades, el peligro aumenta de manera proporcional con cada bebida adicional.

Finalmente, para Pearson, el alcohol debe entenderse como una sustancia inherentemente dañina, incluso en pequeñas dosis.