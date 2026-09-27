ONU Derechos Humanos y la MAPP/OEA vigilarán las sentencias emitidas por la JEP

Bogotá

Ocho días después de que el secretariado de las antiguas Farc iniciara el cumplimiento de su sanción propia impuesta por la Jurisdicción Especial para La Paz , que no implica cárcel, porque Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, reconocieron toda su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad por los casos de secuestros, la comunidad internacional se desplazó hasta el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, para verificar el cumplimiento de este primer proyecto que es la búsqueda de personas desaparecidas.

Para el representante adjunto de ONU Derechos Humanos, Carlos de la Torre, estar en terreno les da herramientas para que junto a la MAPP-OEA cumplan la labor de verificar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la JEP en casos de secuestros y falsos positivos.

“Estar aquí hoy en día nos permite ir alistando las metodologías y las herramientas para muy pronto estar ya activos y acompañar este proceso histórico por parte de la JEP que promueve la reparación de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el combate a la impunidad”.

Para el embajador de Noruega en Colombia, Dag Nagoda, el inicio del cumplimiento de las sanciones es un hito para la justicia restaurativa del país y un referente para el mundo.

“Yo creo que esto muestra que los máximos responsables de los crímenes de guerra durante el conflicto si está cumpliendo con el acuerdo. También muestra que la JEP está cumpliendo con su mandato y lo más importante es que se evidencia que en Colombia no puede haber impunidad y esto es un mensaje poderoso al país y al mundo”.

Los exFarc están trabajando con 7 exintegrantes de la Fuerza Pública máximos responsables en casos de falsos positivos en el Huila, y han unido esfuerzos con un solo propósito y es darles respuestas a las familias de los desaparecidos y también representa un proceso de reconciliación de quienes en el conflicto eran enemigos.

Próximamente iniciarán el cumplimiento de su sanción por falsos positivos 12 exmilitares del batallón la Popa, en Valledupar, quienes también adelantarán proyectos restaurativos por reconocer su responsabilidad en estos crímenes.