Declaran muerte política a Iván Name por caso de tráfico de influencias por la UNGRD: podrá apelar

El Consejo de Estado, en una decisión de 129 páginas, declaró en primera instancia la pérdida de investidura del exsenador del Partido Verde Iván Name, en un proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La decisión fue adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que tenía como propósito establecer si Name incurrió en una conducta que pudiera llevar a la pérdida de su investidura como congresista.

El caso está relacionado con los señalamientos sobre la presunta entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el propósito de favorecer la discusión y trámite de iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.

De acuerdo con lo expuesto dentro del proceso, los recursos estarían relacionados con el entramado de corrupción que se habría configurado al interior de la UNGRD durante la administración de Olmedo López y que también involucró a Sneyder Pinilla, quien se desempeñó como subdirector de Manejo de Desastres de la entidad.

Tanto López como Pinilla han entregado declaraciones y actualmente tienen la calidad de testigos dentro de los procesos derivados del escándalo de corrupción en la UNGRD.

Investigación penal

Paralelamente, Iván Name es investigado por la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso de carácter penal por estos hechos. Esa actuación es independiente de la decisión que acaba de adoptar el Consejo de Estado en primera instancia.

La pérdida de investidura, conocida coloquialmente como “muerte política”, implica que un congresista pierde su investidura y puede quedar impedido para volver a ocupar un cargo de elección popular en las condiciones establecidas por la Constitución y la ley.

La decisión conocida este viernes todavía puede ser objeto de los recursos correspondientes dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.