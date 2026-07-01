JEP confirmó la sentencia condenatoria contra el exsecretariado Farc por el caso 01 de secuestro

La JEP confirmó, en segunda y última instancia, la sentencia condenatoria contra el exsecretariado de las Farc por el caso 01 de secuestro, tras resolver las apelaciones presentadas.

El presidente de la Sección de Apelación, Eduardo Cifuentes, reveló que ya hay un cronograma para que los comparecientes cumplan sus sanciones restaurativas, como el desminado humanitario, la construcción de monumentos de memoria histórica, entre otros trabajos de reparación a las víctimas.

Sobre el cronograma

La sentencia incorpora como anexo principal un cronograma territorializado de las sanciones propias, con el listado de proyectos, actividades y horarios de dedicación que deberán cumplir los comparecientes durante el periodo establecido.

“Para garantizar la efectividad de las sanciones que impone la JEP a los máximos responsables en este caso, y con el fin de evitar la indeterminación de las mismas, se incorpora la sentencia como principal anexo el cronograma territorializado de las sanciones propias con el listado de proyectos, las actividades a realizar y los respectivos cronogramas y horarios de dedicación a las tareas, obras y actividades de restauración, cubriendo todo el período de la sanción”, explicó Cifuentes de la Sección de Apelaciones.

De acuerdo con el cronograma, las sanciones se desarrollarán en siete fases entre el 15 de agosto de 2026 y febrero de 2034, en siete regiones del país: Bogotá; Noroccidente, Antioquia y Oriente; Caquetá y Meta; Caribe, Bolívar y Cesar; Suroccidente, Huila, Putumayo y Nariño; Nororiente, Santander; y Centro y Suroriente, Casanare, Vaupés y Sumapaz.

“La sentencia conserva una tercera parte de las actividades impuestas en primera instancia e incorpora dentro de la sanción las propuestas formuladas por las víctimas a lo largo del trámite”, señaló la jurisdicción.

Las líneas restaurativas incluyen seis áreas principales: desminado humanitario, infraestructura rural y urbana, bioambiente, memoria histórica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y proyectos de vida económicos.

En el componente de desminado humanitario se contemplan 12 actividades, equivalentes al 15 % del total de los trabajos restaurativos, que serán desplegadas en tres departamentos y seis municipios.

La infraestructura rural y urbana tendrá 33 actividades, que representan el 41,25 % de los trabajos, en cinco regiones y ocho departamentos, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de las condiciones materiales de vida de comunidades afectadas por el conflicto.

El componente de bioambiente incluye 13 actividades en cuatro departamentos y seis municipios, equivalentes al 16,25 %. Además, la memoria histórica tendrá 12 actividades (15 %), la búsqueda de desaparecidos seis actividades (7,5 %) y los proyectos de vida económicos tres actividades, que corresponden al 3,75 % del total.

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