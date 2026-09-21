El último secretariado de las Farc inició el cumplimiento de la sentencia de la JEP por secuestros

Bogotá

El último secretariado de las extintas Farc inició el cumplimiento de la sentencia impuesta por la Jurisdicción Especial para La Paz por 21.000 casos de secuestros.

En el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, Huila, Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, adelantarán la búsqueda de personas desaparecidas en medio del conflicto armado como primer proyecto acordado con las víctimas.

Los protocolos que deberán cumplir

Por el tiempo que dure este proyecto restaurativo que fue aprobado por las víctimas, quienes integraron el último secretariado de las Farc deberán adelantar esta labor de lunes a viernes de 8am a 5pm.

No podrán salir de la zona donde se adelantarán los trabajos con contenido reparador y restaurador.

Según el tiempo de la sentencia impuesta por la JEP estos comparecientes tienen prohibido salir del país.

Deberán portar en todo momento un dispositivo de seguimiento electrónico. La Oficina Asesora de Monitoreo Integral (OAMI) de la JEP vigilará el sistema 24 horas al día y siete días a la semana. Si alguno de los sancionados abandona el perímetro autorizado sin permiso, se generará una alerta; los equipos también registrarán los desplazamientos, la hora y dirección del movimiento y el estado de la batería, pero tendrán bloqueadas las funciones de audio y video.

Los sancionados deberán mantener los dispositivos bajo su control, cargarlos diariamente, atender las alertas, validar su identidad cuando sea necesario y comunicar cualquier pérdida, hurto o falla.

El Estado colombiano a través de varias entidades deberá activar unos protocolos de seguridad que permitan el cumplimiento de la sentencia en el caso de secuestros.

La duración de la sentencia

La Jurisdicción Especial para la Paz determinó el tiempo de la sentencia en el caso 01 de secuestros de la siguiente manera:

Rodrigo Londoño ‘Timochenko’: 8 años.

Jaime Parra: 7 años, 10 meses y 2 días.

Milton Toncel: 7 años, 8 meses y 25 días.

Pablo Catatumbo: 8 años.

Pastor Alape: 6 años, 11 meses y 22 días.

Julián Gallo: 6 años.

Rodrigo Granda: 5 años.

Los otros proyectos restaurativos

Además de la búsqueda de personas desaparecidas los siete exintegrantes del secretariado de las extintas Farc deberán adelantar proyectos de desminado humanitario, labores en infraestructura rural y urbana, tareas para la protección del medio ambiente y acciones en pro de la memoria histórica.

Estas actividades restaurativas las desarrollarán en siete regiones del país: Bogotá, noroccidente (Antioquia), oriente (Caquetá y Meta), Caribe (Bolívar y Cesar), suroccidente (Huila, Putumayo y Nariño), nororiente (Santander), centro y suroriente (Casanare, Vaupés y Sumapaz).

Lo dicho por Rodrigo Londoño ‘Timochenko’

Quien fuera el máximo comandante de las Farc, aseguró que no inician este cumplimiento de la sentencia de secuestros como quien salda una obligación, sino lo hacen entendiendo que la palabra empeñada ante las víctimas y ante el país tiene un valor fundamental.

“Por eso vamos a cumplir las tareas establecidas en el programa bajo responsabilidad de la JEP con disciplina, responsabilidad y respeto por las comunidades. En un escenario tan complejo que vive el país tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación”.

Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’ dice que como Farc han cumplido y seguirán cumpliéndole a las víctimas, a la justicia restaurativa, a las comunidades y a Colombia.