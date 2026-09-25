En medio de la persecución a ‘Pinocho’ se conoció una tutela alegando vulneración a sus derechos

Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, presentó una acción de tutela en medio de la intensa búsqueda que adelantan las autoridades para ubicarlo. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que no tenía competencia para estudiar la solicitud y ordenó remitirla a los jueces que deben conocerla en primera instancia.

La tutela también fue presentada por Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’. En la acción judicial, los hermanos solicitaron la protección de varios derechos fundamentales que, según argumentaron, estarían siendo vulnerados por actuaciones del Gobierno Nacional.

Entre los derechos invocados están el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y el derecho a la paz.

La solicitud está relacionada con las resoluciones 348 y 349 del 28 de agosto de 2026 y las resoluciones ejecutivas 353 y 354 del 2 de septiembre de 2026, expedidas por el Gobierno Nacional.

En el auto del 9 de septiembre, el Consejo de Estado explicó que no podía asumir el trámite porque las tutelas contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional, incluidas las actuaciones del presidente de la República, deben ser conocidas en primera instancia por los jueces del circuito.

“El Consejo de Estado no tiene la facultad para tramitar la acción de la referencia”, señaló el despacho.

Esto significa que el Consejo de Estado no negó las pretensiones de los accionantes ni determinó que no existiera una vulneración de derechos. La decisión fue exclusivamente sobre la competencia para conocer la tutela y ahora corresponderá al despacho judicial que reciba el expediente estudiar la solicitud.

El trámite se conoce mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Pinocho, señalado como jefe de las ACSN. En las últimas horas también fue capturada Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental del cabecilla, durante operativos adelantados en Santa Marta y Ciénaga.

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