Olmedo López fue trasladado a centro asistencial tras presentar quebrantos de salud en prisión

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López, tuvo que ser trasladado de urgencia desde la guarnición militar en la que permanece recluido en Bogotá hacia un centro asistencial, luego de presentar quebrantos de salud.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, durante la atención médica se evaluaron indicios que podrían estar relacionados con un posible infarto. López fue trasladado el jueves 24 de septiembre y, según las fuentes consultadas, permanece estable y bajo observación de los especialistas del centro médico.

El episodio de salud se conoce en medio de nuevos movimientos judiciales relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD, proceso en el que López se convirtió en testigo de la Fiscalía después de llegar a un preacuerdo con el ente acusador y ser condenado por hechos relacionados con los sobrecostos en la contratación de los carrotanques destinados, inicialmente, a llevar agua a comunidades vulnerables de La Guajira.

La decisión sobre Iván Name

Precisamente, este viernes se conoció una decisión del Consejo de Estado relacionada con el mismo entramado de corrupción. En primera instancia, el alto tribunal declaró la pérdida de investidura del exsenador del Partido Verde Iván Name, en un proceso en el que se analizó si incurrió en una conducta contraria a las normas que rigen el ejercicio de los congresistas.

La decisión está relacionada con los señalamientos sobre un presunto tráfico de influencias y con la investigación penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Name.

Dentro de ese proceso penal se investiga si, presuntamente, Name recibió $3.000 millones provenientes de la UNGRD. Según los señalamientos conocidos en el expediente, esos recursos habrían sido entregados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, con el propósito de favorecer la discusión y trámite de iniciativas de interés del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.

Tanto López como Pinilla han entregado información a las autoridades sobre el entramado de corrupción que se habría presentado en la UNGRD. La actuación del Consejo de Estado corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y es independiente de la investigación penal que adelanta la Corte Suprema de Justicia.