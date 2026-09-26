De la Espriella designa a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como presidenta de Colpensiones

Colombia ya cuenta con nueva presidenta de Colpensiones, después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea en la dirección de la entidad.

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La designación se da ante la renuncia que el mandatario le pidió a Carlos René Montoya, por el disgusto que generó su intervención en el Senado de la República.

Beatriz Eugenia Vélez es abogada, tiene un magíster en Seguridad Social y en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral.

Beatriz Eugenia Vélez llega a Colpensiones con más de 30 años de experiencia y una hoja de vida enfocada en seguridad social y derecho laboral, por lo que el alto mandatario le encomendó tareas claves como: proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida.

“Instrucción inequívoca”

El presidente De la Espriella le encomendó principalmente a la nueva presidenta de Colpensiones lo que denomina como una “instrucción inequívoca”, que es “acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior”.