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26 sep 2026 Actualizado 21:22

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Política

De la Espriella designa a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como presidenta de Colpensiones

El presidente Abelardo de la Espriella le encargó como una de las principales tareas, garantizar el pago oportuno de las pensiones.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. Foto: LinkedIn

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. Foto: LinkedIn

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. Foto: LinkedIn
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Colombia ya cuenta con nueva presidenta de Colpensiones, después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea en la dirección de la entidad.

Lea aquí: ¿Quién es la nueva presidente de Colpensiones, Beatriz Vélez Vengoechea? Perfil y trayectoria

La designación se da ante la renuncia que el mandatario le pidió a Carlos René Montoya, por el disgusto que generó su intervención en el Senado de la República.

Beatriz Eugenia Vélez es abogada, tiene un magíster en Seguridad Social y en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral.

Beatriz Eugenia Vélez llega a Colpensiones con más de 30 años de experiencia y una hoja de vida enfocada en seguridad social y derecho laboral, por lo que el alto mandatario le encomendó tareas claves como: proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida.

“Instrucción inequívoca”

El presidente De la Espriella le encomendó principalmente a la nueva presidenta de Colpensiones lo que denomina como una “instrucción inequívoca”, que es “acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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