JEP deja en firme sanciones contra 12 exmilitares por ‘falsos positivos’ en el Batallón La Popa

JEP vuelve a Ocaña por casos de falsos positivos. Nuevas audiencias 5 y 6 de mayo / Foto Archivo

La JEP confirmó, en segunda y última instancia, la sentencia condenatoria contra 12 exintegrantes de la Fuerza Pública que aceptaron su responsabilidad por los llamados ‘falsos positivos’ cometidos en el Batallón La Popa, en la Costa Caribe. Los comparecientes llevan varios meses cumpliendo sus sanciones restaurativas.

El magistrado de la Sección de Apelación de la JEP, Rodolfo Arango, explicó que con esta decisión quedaron en firme las sanciones propias impuestas a los exmilitares que reconocieron su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.

“La Sección de Apelación, como órgano de cierre de la jurisdicción, confirmó las sanciones impuestas a comparecientes de la Fuerza Pública que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad por los asesinatos o las desapariciones para ser presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe”, aseguró Arango.

El magistrado indicó que con la decisión fueron resueltos 19 recursos de apelación presentados tanto por los comparecientes como por entidades del Estado, dejando en firme la sentencia emitida en septiembre del año pasado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

“Comenzará en cuestión de días la ejecución de esas sanciones propias por parte de los comparecientes, que la JEP verificará y monitoreará de manera permanente”, señaló.

La Sección de Apelación concluyó además que quienes tuvieron una participación esencial en la ejecución de los crímenes más graves y representativos, incluso si ocuparon posiciones intermedias o actuaron como ejecutores, pueden ser considerados máximos responsables.

“El hecho de haber ocupado posiciones intermedias o haber actuado como ejecutores no impide que puedan ser considerados como máximos responsables”, explicó el magistrado Rodolfo Arango.

Como parte de las sanciones restaurativas, los comparecientes deberán desarrollar proyectos de reparación a las víctimas. El primero de estos será la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Santo Ecce Homo de Valledupar, como parte del plan integral de memorialización para la Costa Caribe.

La decisión también revocó la condena por los crímenes internacionales de persecución y tortura, al concluir que fueron incorporados sin cumplir el procedimiento establecido en la ley.

Con esta determinación, la JEP dejó en firme las sanciones contra 12 exintegrantes de la Fuerza Pública considerados máximos responsables de homicidios en persona protegida y crímenes de lesa humanidad relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas.