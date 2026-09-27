Entre enero y agosto de 2026 en Colombia fueron asesinados 112 líderes y se registraron 86 masacres

Bogotá

Los ataques a las personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos en Colombia continúan. Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este 2026 fueron asesinados 112 líderes sociales y 10 firmantes de paz. También se registraron 86 masacres que dejaron 326 víctimas en 23 departamentos.

Asesinatos líderes sociales

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo los 112 asesinatos de líderes se registraron de la siguiente manera:

Enero: 13 asesinatos

Febrero: 12

Marzo: 9

Abril: 18

Mayo: 14

Junio: 13

Julio: 11

Agosto: 22 asesinatos de líderes sociales.

Los homicidios contra la población líder y defensora de Derechos Humanos se presentaron en 22 departamentos del país, pero se concentraron estos hechos en:

Cauca: 26 hechos

Valle del Cauca: 14

Antioquia: 12

Entre enero de 2016 al 31 de agosto de 2026 en Colombia se han asesinado a 1.777 líderes sociales.

Firmantes de paz

Los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo Final de Paz en el año 2016 con el Estado colombiano y que avanzan en su proceso de reincorporación también han sido afectados por esos homicidios. Entre enero y agosto de este año se registraron 10 asesinatos a firmantes de paz.

Tres casos se presentaron en febrero, 1 en marzo, 1 en junio y 5 en el mes de agosto. Estos asesinatos se registraron en seis departamentos de Colombia:

Cauca: 3 asesinatos

Caquetá: 2

Putumayo: 2

En Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander, se registró un asesinato en cada departamento.

Masacres en Colombia

De acuerdo con las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo entre enero y agosto del año en curso, se presentaron 86 masacres que dejaron 326 víctimas en 23 departamentos del país. Los hechos se concentraron en:

Cauca: 13 masacres

Antioquia: 12

Valle del Cauca:10

Las masacres se registraron así según los primeros ocho meses de este 2026:

Enero: 13 masacres

Febrero: 9

Marzo: 14

Abril: 14

Mayo: 10

Junio: 9

Julio: 8

Agosto: 9

El llamado desde la Defensoría del Pueblo es a que el Estado colombiano tome medidas efectivas de protección en los territorios para blindar a estas personas que son la voz de las comunidades y quienes defienden sus derechos.